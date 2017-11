Ugniagesius gelbėtojus prieš 17 val. Grinvičo (19 val. Lietuvos) laiku iškvietė žmonės, pamatę 200 kg sveriantį žvėrį Prancūzijos sostinės 15-ajame rajone, esančiame Paryžiaus pietinėje dalyje netoli Prancūzijos televizijos biuro. Žiniai pasklidus socialiniuose tinkluose, Paryžiaus transporto tarnybos šiame rajone trumpam sustabdė tramvajaus linijos eismą. Leidus policijai, jis buvo atnaujintas. „Savininkas buvo sukrėstas. Mums atvykus 200 kg sveriantis tigras jau buvo negyvas“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo ugniagesių atstovas spaudai Valerianas Fuet. Jo teigimu, gyvūnas nukautas skersgatvyje, „ne gatvėje, praeivių nebuvo“. Tigras paspruko iš cirko „Bormann-Moren“, kuris neseniai persikėlė į šią miesto dalį ir ketino atsidaryti gruodžio 3 dieną. Neįvardytas savininkas po įvykio buvo sulaikytas, pranešė policijos šaltiniai. Dėl incidento policija pradėjo tyrimą. Brigitte Bardot fondas, įkurtas buvusios kino legendos, tapusios iškilia gyvūnų teisių aktyviste, išreiškė pasibaisėjimą šiuo įvykiu ir paragino ekologijos ministrą Nicolas Hulot (Nikolą Hiulo) uždrausti gyvūnus naudoti cirke. „Stebuklas, kad šįkart nenukentėjo joks žmogus, – pranešime teigė grupė. – Turime nedelsdami reaguoti ir uždrausti laukinių gyvūnų išnaudojimą ir vergystę.“ V. Fuet teigimu, nušautas tigras turės būti grąžintas į cirką arba nuvežtas į kliniką skrodimui.











