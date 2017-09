Bute pietiniame Paryžiaus priemiestyje Vilžiuife taip pat buvo rasta dujų balionų bei elektros laidų. Be to, netoliese buvo suimti du 36 ir 47 metų vyrai, informavo šaltiniai. Pranešama, kad tai buvo TATP (acetono peroksidu arba tricikloacetono peroksidu) vadinami sprogmenys. Juos per savo atakas dažnai naudodavo džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS), pastaraisiais metais ne kartą puolęs Prancūziją. Policija tame bute taip pat aptiko ingredientų, skirtų TATP gamybai, bei arabiškų dokumentų. Antiteroristinio skyriaus prokurorai pradėjo tyrimą. Vienas iš areštuotų vyrų yra buto savininkas. Susiję straipsniai: (Ne)laimingoji turistė išgyveno jau trečiąją teroro ataką „Islamo valstybės“ rėmėjai švenčia: juos žudydami mes darome jų vaikams paslaugą Paryžiaus policija nurodė, kad pareigūnus apie bute slepiamus „įtartinus daiktus“ informavo vienas vyras, dirbantis tame name. Prancūzijos vidaus reikalų ministras Gerard'as Collomb pagyrė tą žmogų už pilietiškumą. Praėjusį mėnesį 16 gyvybių nusinešusias dvi atakas Barselonoje ir Kambrilse surengusi džihadistų kuopelė taip pat gamino TATP. Ispanijos pareigūnai sakė, kad tų ekstremistų name, kur atakų išvakarėse nugriaudėjo sprogimas, buvo aptikta 120 dujų balionų, acetono ir kitų TATP pėdsakų. Likus mažiau nei savaitei iki Ispaniją sukrėtusių išpuolių, automobilis, kuriuo užpuolikai taranavo praeivių minią Kambrilse, buvo pastebėtas netoli Paryžiaus. Tačiau Prancūzijos pareigūnų trečiadienį pradėtam tyrimui artimas šaltinis sakė, kad „šiuo metu nėra nieko, kas sietų atrastus daiktus su Katalonijos kuopele“. Prancūzijoje vis dar galioja nepaprastoji padėtis, paskelbta 2015-ųjų lapkritį po IS džihadistų išpuolių, nusinešusių 130 gyvybių. Vėliau šalis išgyveno virtinę kruvinų ir žiaurių džihadistų atakų, įskaitant 2016 metų liepos ataką Nicoje, kai per minią lėkęs sunkvežimis mirtinai sužalojo 86 žmones.

