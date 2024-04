Papasakojo, kaip verbuojami samdomi rusų kariai ir kaip funkcionuoja privačios karinės bendrovės

Po paslaptingos lėktuvo katastrofos, per kurią žuvo privačios karinės bendrovės „Wagner“ savininkas Jevgenijus Prigožinas, daugelis žiniasklaidos priemonių svarstė: kur toliau pasuks patys „Wagner“ nariai? Dauguma jų perėjo tarnauti į didžiausią Rusijoje privačią kariuomenę „Redut“, apie kurios kilmę patikimos informacijos nėra. Žinoma tik tiek, kad tai viena seniausių ir profesionaliausių Rusijos samdomų kariuomenių, įsteigta 2008 metais kaip organizacija „Redut – Antiterror“. Šios organizacijos kuratoriais laikomi Rusijos gynybos ministerijos žvalgybos pareigūnai ir 45-oji atskiroji oro desantinių pajėgų specialiosios paskirties brigada. Leidinio „Insider“, Rusijoje pripažinto „užsienio agentu“, žurnalistai mano, kad „Redut“ „krikštatėviu“ buvo Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos viršininko pirmasis pavaduotojas Vladimiras Aleksejevas. Pagrindinė šios valdybos veikla yra karinė žvalgyba. Savanoriams, prisijungusiems prie „Redut“, siūlomas 220 tūkst. rublių (2,2 tūkst. eurų) atlyginimas per mėnesį, išmokamas grynaisiais pinigais. Galima susitarti ir dėl to, jog atlyginimas būtų pervestas į banko kortelę, tačiau tik „VTB – bank“.