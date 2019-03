Pasak norvegų Laivybos administracijos vadovo Larso Alvestado, žemas alyvos lygis „tiesiogiai lėmė“ variklių gedimą, dėl kurio šeštadienį audringuose vandenyse ėmė dreifuoti kruizinis laivas „Viking Sky“. L. Alvestadas paaiškino, kad saugumo sistemos aptiko problemą ir automatiškai išjungė variklius, kad jie nesugestų. Įgula pasiuntė nelaimės signalą ir nuleido inkarą, nes „Viking Sky“ buvo pavojingai priartėjęs prie povandeninių uolų, kur yra sudužęs ne vienas laivas. Vėliau penki sraigtasparniai pakėlė nuo denio 479 keleivius. Gelbėjimo operacija buvo nutraukta sekmadienį, kai buvo vėl įjungti varikliai. Laivas su beveik 900 keleivių ir įgulos narių savo jėgomis pasiekė vieną Norvegijos uostą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.