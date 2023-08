Russia Yuzhno-Sakhalinsk Airport Renewing 8492808 08.08.2023 A member of the ground staff is seen near a plane s landing gear at the Chekhov Airport in Yuzhno-Sakhalinsk, Russia. Sergei Krasnouhov / Sputnik Yuzhno-Sakhalinsk Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWExDENxNEDxPOLxUKxONLY Copyright: xSergeixKrasnouhovx

© Imago / Scanpix