Ukrainos valstybinė vėliava suplevėsavo ant Grafų prieplaukos arkų. Atitinkama nuotrauka paskelbta „Telegram“ kanale „Krymo partizanai“.

„Laikinai okupuotas Sevastopolis. Partizanai. Šlovė Ukrainai!“ – rašoma pranešime.

Kaip anksčiau pranešė UNIAN, ketvirtadienį per radijo stotį Kryme buvo transliuojamas Ukrainos žvalgybos vadovo Kyrylo Budanovo kreipimasis, kuriame pareigūnas perspėjo, kad Krymas, Donbasas ir visi šalies pietūs bus visiems laikams grąžinti Ukrainai.

Šiomis dienomis Kryme, netoli Simferopolio, buvo susprogdintas geležinkelis.

