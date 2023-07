Nuožmiojo rusų generolo likimą gaubia nežinia: jo žmona atsiribojo net nuo pačių artimiausių žmonių

„Skerdiko“ artimieji nežinioje: niekas nesiteikia paaiškinti, kas vyksta

Suimtas, įkalintas ir tardomas. Tokie pranešimai viešojoje erdvėje pasirodė netrukus po nepavykusio „Wagner“ samdinių žygio į Maskvą iš viešumos dingus liūdnai pagarsėjusiam Rusijos generolui S. Surovikinui.

Generolo „Armagedono“ ir „Sirijos skerdiko“ pravardes pelnęs, nuožmumu garsėjantis S. Surovikinas vienu metu bus paskirtas vadovauti okupacinėms Rusijos pajėgoms Ukrainoje, savo žiaurumą pademonstravo organizuodamas Mariupolio šturmą.

Esminė priežastis, kodėl po nepavykusios pučo S. Surovikinas galėjo užsitraukti Kremliaus politinio elito nemalonę – jo ryšiai su „Wagner“ grupuotės įkūrėju Jevgenijumi Prigožinu. Pasirodė pranešimų, esą nuo karo Sirijoje laikų glaudžius ryšius su samdinių grupuotės lyderiu palaikantis S. Surovikinas iš anksto žinojo apie rengiamą žygį į Maskvą, esą generolui kiek anksčiau buvo suteiktas išskirtinės VIP narystės „Wagner“ gretose statusas.

„Šaltinis pranešė, kad pirmadienio vakarą generolo S. Surovikino šeima nebuvo gavusi jokių žinių apie jo likimą, nepaisant to, kad jo dukteriai sukako 20 metų. Artimieji skundžiasi, kad nė vienam iš jų niekas „net žmogiškai" nepaaiškino, kas vyksta, jie – visiškoje nežinioje“, – skelbia „Telegram“ kanalas „VČK – OGPU“, kuriame neretai viešinama ne itin platiems žmonių ratams prieinama informacija.

today Zelensky imposed sanctions on Anna Surovikina, the wife of military general Sergei Surovikin.

We are waiting for General Armageddon's retaliatory sanctions on Kiev, Lviv and other military goals pic.twitter.com/DDb5nvazEb