„Pasaulis be faktų reiškia pasaulį be tiesos ir pasitikėjimo“, – sakė M. Ressa per tiesiogiai transliuotą interviu savo naujienų tinklalapiui „Rappler".

Atvira prezidento Rodrigo Dutertės kritikė sakė patyrusi „šoką“ dėl apdovanojimo ir teigė, kad „Rappler“, naujienų portalas, kurio viena iš įkūrėjų ji yra, „tiesiog toliau darys tai, ką daro“.

„Tai geriausias metas būti žurnalistu, – sakė M. Ressa. – Pavojingiausias laikas yra ir pats svarbiausias“.

M. Ressa ir „Rappler“ patyrė daug teisėsaugos persekiojimų ir tyrimų po to, kai paskelbė straipsnius, kritikuojančius R. Dutertės politiką, taip pat ir jo kruviną karą su narkotikais.

Buvusi CNN korespondentė šiuo metu yra paleista už užstatą, kol bus pateiktas apeliacinis skundas dėl praėjusiais metais paskelbto nuosprendžio kibernetinio šmeižto byloje, už kurį jai gresia iki šešerių metų kalėjimo.

Dar dvi kibernetinio šmeižto bylos anksčiau šiais metais buvo nutrauktos.

Taip pat Jungtinių Tautų kultūros agentūra UNESCO šiemet M. Ressai skyrė Guillermo Cano pasaulinę spaudos laisvės premiją.