„Jei norime, kad jazidai paliktų perkeltųjų žmonių stovyklas ir sugrįžtų į savo teritorijas, bei vėl suteikti jiems pasitikėjimo, tarptautinė bendruomenė turėtų užtikrinti jiems tarptautinę apsaugą prižiūrint Jungtinėms Tautoms“, – sakė ji per ceremoniją Osle. „Tarptautinė bendruomenė yra atsakinga už jazidų ir visų pažeidžiamų pasaulio bendruomenių apsaugą“, – kalbėjo N. Murad. Norvegijos Nobelio komitetas spalį paskelbė, kad apdovanojimas skiriamas Kongo medikui Denisui Mukwege ir 25 metų N. Murad „už jų pastangas padaryti galą lytinio smurto kaip karo ir ginkluoto konflikto ginklo naudojimui“. Kongo ginekologas D. Mukwege priimdamas Nobelio taikos premiją pareiškė, kad vienintelis karas pasaulyje turėtų būti „karas su abejingumu“. Jis taip pat paragino pasaulį neignoruoti lytinio smurto konfliktų zonose. D. Mukwege, kuris dirbdamas Kongo Demokratinės Respublikos karo draskomuose rytuose tapo žaginimų kaip ginkluoto konflikto ginklo panaudojimo liudininku, paragino pasaulį „susivienyti, kad pasibaigtų šios kančios, darančios gėdą visai mūsų žmonijai“. „Jeigu jau reikia kariauti, tai šis karas turi būti (karas) su mūsų visuomenes graužiančiu abejingumu“, – kalbėjo jis per ceremoniją Osle. Nobelio komiteto pirmininkė Berit Reiss-Andersen pareiškė, kad abu premijos laureatai „yra du stipriausi balsai šiandieniniame pasaulyje“. „Nepaisant skirtingų biografijos faktų, juos vienija kova už teisingumą“, – kalbėjo ji pirmadienį. N. Murad negalėjo be ašarų klausytis, kaip B. Reiss-Andersen pasakojo apie jos tautos kančias. Jungtinių Tautų geros valios ambasadore kovos su prekyba žmonėmis klausimais paskirta N. Murad buvo viena iš tūkstančių jazidų moterų ir mergaičių, kurias 2014 metais per savo didžiulio masto puolimą pagrobė džihadistai. Nelaisvėje šios moterys ir mergaitės buvo prievartaujamos ir visaip žalojamos. Vyresnėms moterims ir vyrams per šį džihadistų puolimą, kurį JT yra įvardijusios tikėtinu genocidu, buvo rengiamos masinės egzekucijos. N. Murad neteko motinos ir šešių brolių. 2014 metais į nelaisvę paimta N. Murad buvo prievarta ištekinta, ji buvo mušama ir žaginama, kol galiausiai sugebėjo pabėgti nuo savo kankintojų. Priimdama jai skirtą apdovanojimą N. Murad sakė, kad „XXI amžiuje, globalizacijos ir žmogaus teisių amžiuje“, tūkstančiai jos bendruomenės moterų ir merginų buvo pagrobtos, prievartaujamos ir parduotos. Iki šiol nieko nežinoma apie maždaug 3 tūkstančių moterų ir mergaičių likimą. „Jaunos merginos pačiame jėgų žydėjime yra perkamos, parduodamos, laikomos nelaisvėje ir kasdien prievartaujamos. Nesuvokiama, kad 195 pasaulio šalių lyderiai nesutelkia savo pastangų toms merginoms išlaisvinti“, – kalbėjo ji.

