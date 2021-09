Sostinėje Niamėjuje, Maradyje, Zindere, Dose, Tahvoje ir Tilaberyje buvo užregistruoti 2 874 šios pavojingos infekcinės žarnyno ligos atvejai, nurodė ministerija.

Iki rugpjūčio 19-osios buvo nustatyti 845 ligos atvejai, iš kurių 35 baigėsi mirtimi.

Tačiau rugsėjo 1 dieną aukų skaičius išaugo iki 104, o „mirštamumo rodiklis siekia 4 proc.“, rašoma penktadienį ministerijos išplatintame pranešime.

Dauguma susirgusiųjų yra 15–37 metų amžiaus.

Šalies valdžia padedama tarptautinės humanitarinės pagalbos organizacijos „Gydytojai be sienų“ (MSF), Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos vykdo prevencijos kampaniją, per kurią, be kita ko, dezinfekuojamas kaimų šulinių vanduo ir platinamos tabletės vandeniui dezinfekuoti.

Cholera dažniausiai užsikrečiama per nuotekomis ar išmatomis užterštą maistą ar vandenį. Daliai užsikrėtusiųjų liga pasireiškia lengvai: jokių simptomų nebūna arba lengvai viduriuojama, tačiau gali išsivystyti ir sunkios ligos formos, pasireiškiančios stipriu vandeningu viduriavimu.

Liga gydoma prarastų skysčių atstatymo procedūromis ir antibiotikais.

Pagrindinės choleros profilaktikos priemonės – tinkama higiena ir saugaus maisto bei vandens vartojimas.

Pastarąjį kartą choleros epidemija Nigeryje kilo 2018 metais. Tąsyk šalyje buvo nustatyta 3 824 šios ligos atvejai, iš kurių 78 baigėsi mirtimi, rodo Pasaulio sveikatos organizacijos duomenys.