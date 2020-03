Jungtinių Valstijų kosmoso agentūra NASA teigia, kad užfiksuoti teigiami pokyčiai neabejotinai susiję su ekonomikos sulėtėjimu, nulemtu pastangų sustabdyti naujojo viruso plitimą.

NASA žemėlapiuose matoma, jog, palyginus su ankstesne situacija, drastiškai sumažėjo azoto dioksido – toksiškų dujų, kurias į aplinką išmeta automobiliai, gamyklos ir fabrikai – emisijos.

Jau kiek anksčiau ekspertai pastebėjo, jog koronavirusas Kinijoje per pirmąsias dvi vasario savaites maždaug ketvirtadaliu sumažino šiltnamio efektą kuriančių emisijų kiekį.

Uždarius gamyklas bei fabrikus ir rekomenduojant žmonėms atsisakyti kelionių ir likti namuose, pastebimai sumenko iškastinio kuro sąnaudos. Jas deginant susidarančios kenksmingos medžiagos – vienas iš pagrindinių klimato krizės veiksnių.

Kinija, kur ir prasidėjo koronaviruso proveržis, skelbia apie beveik 80 tūkst. koronaviruso atvejų, beveik 2900 žmonių mirė.

NASA žemėlapiuose lyginamas pirmųjų trijų 2020 metų savaičių ir vasario 10-25 dienų taršos lygis. Kosmoso agentūros mokslininkų teigimu, pirmiausia tarša sumažėjo Uhano miesto teritorijoje, kur ir prasidėjo viruso krizė, tačiau galiausiai situacija pradėjo gerėti visoje šalyje.

„Tai pirmas kartas, kai stebiu tokį dramatišką taršos sumažėjimą dėl konkretaus įvykio“, – sako NASA mokslininkė Fei Liu. Ekspertės teigimu, azoto dioksido kiekis buvo sumenkęs per 2008 metų finansų krizę, tačiau tada situacija gerėjo laipsniškai, o dabar teigiamas pokytis labai staigus.

Pasaulyje toliau auga koronaviruso atvejų skaičius

Pasaulyje toliau sparčiai auga koronaviruso atvejų skaičius. Nuo viruso sukeltos plaučių ligos pirmą kartą po vieną asmenį mirė JAV ir Australijoje.

Paskelbus apie pirmąjį mirties atvejį JAV, Vašingtonas patarė gyventojams nevykti į epidemijos apimtas teritorijas Italijoje ir Pietų Korėjoje. Perspėjimas dėl kelionių sugriežtintas iki aukščiausio – ketvirto - laipsnio, šeštadienį Baltuosiuose rūmuose panešė viceprezidentas Mike‘as Pence‘as.

Be to, paskelbti nauji ribojimai dėl Irano. Užsieniečiai, kurie per praėjusias 14 dienų lankėsi Irane, nebus įleisti į JAV, sakė M. Pence‘as. Jis, prezidento Donaldo Trumpo pavedimu, vadovauja kovos su koronavirusu darbo grupei. Amerikiečiai Europoje šiuo metu turi būti ypač atsargūs, šiek tiek vėliau sakė ir D. Trumpas.

Nuo Covid-19 pirmas žmogus mirė ir Australijoje. 78-erių auka užsikrėtė prie Japonijos krantų karantinuotame kruiziniame laive „Diamond Princess“. Čia jis buvo kartu su žmona. Jie buvo tarp 160 žmonių, kurie iš laivo nugabenti į Australiją.

Kinijoje nuo naujojo kornaviruso mirė dar 35 žmonės. Pasak Sveikatos komisijos Pekine, beveik visi nauji mirties ir infekcijų atvejai užregistruoti labiausiai epidemijos apimtoje Hubėjaus provincijoje. Čia būta 34 mirčių ir 570 naujų susirgimų. Iš viso Kinijoje virusas jau pražudė 2 870 žmonių. Bendras infekuotųjų žemyninėje Kinijoje skaičius pasiekė beveik 80 000. Oficialiais duomenimis, apie pusę žmonių pasveiko.

Viruso atvejų skaičius smarkiai išaugo Pietų Korėjoje – susirgo dar 367 asmenys. Čia virusas iki šiol nustatytas 3 526 gyventojams – tai didžiausias skaičius už Kinijos ribų. Šalyje Covid-19 pražudė 17 žmonių.