Nevyriausybinė organizacija „Proactiva Open“ išgelbėjo 134 guminėje valtyje buvusius žmones. Jie buvo perkelti į gelbėjimo laivą „Aquarius“, kuris yra valdomas kitos nevyriausybinės organizacijos „SOS Mediterranee“. Vėliau migrantai buvo išsiųsti į Siciliją. Dar 121 žmogų iš dviejų valčių išgelbėjo karinis laivas, dalyvaujantis tarptautinėje kovos su kontrabanda misija „Sophia“. Anot Italijos laikraščio „La Repubblica“, kontrabandininkai pastaruoju metu suprastėjus orams sumažino migrantų persikėlimo Viduržemio jūra kainą iki 400 eurų žmogui. Per kalėdinį kreipimąsi popiežius Pranciškus paragino žmones nepamiršti migrantų padėties, nes jie buvo „išvaryti iš savo žemių“ dėl tų žemių lyderių pasiryžimo pralieti nekaltą kraują.

