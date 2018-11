Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pats spaudžiamas dėl praeitą savaitgalį Kerčės sąsiauryje įvykusio, per kurį rusų pasieniečiai apšaudė ir perėmė tris Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivus, uždavė toną, smerkdamas „piktavališką“ naudojimąsi sankcijomis ir prekybos protekcionizmą. Kritikos taikinys buvo aiškus, nes D. Trumpas, anksčiau atšaukęs Buenos Airėse planuotą susitikimą du V. Putinu, savo politika griauna stabilumą, už kurį pasisakė G-20 lyderiai, pirmąkart susitikę 2008 metų lapkritį, pasaulį krečiant didžiulei finansų krizei. V. Putino puolimas ir panaši kritika D. Trumpo izoliacionistinei pozicijai, išsakyta Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono, vainikavo incidentų aptemdytus pasiruošimus pradėti šį forumą. Susiję straipsniai: G-20 susitikimo pradžia: Trumpas nesisveikino su Putinu May žada būti griežta per susitikimą su Saudo Arabijos princu G-20 forumo metu Kremliaus vadovas plačiai šypsodamasis entuziastingai pasisveikino su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu Mohammedu bin Salmanu tarsi su seniai matytu draugu, ruošiantis fotografuotis grupinei nuotraukai. Tuo tarpu D. Trumpas buvo įamžintas stovintis niūria veido išraiška. Šis viršūnių susitikimas žymi princo Mohammedo netikėtai greitą sugrįžimą į tarptautinę sceną, nors jo karalystė griežtai kritikuojama dėl Rijadą kritikuodavusio žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule. E. Macronas ir Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May sakė, kad aptars Ch. Khashoggi nužudymo temą per susitikimus su 33 metų princu. Jungtinės Karalystės žiniasklaidai Th. May sakė ketinanti pasinaudoti šiuo forumu, kad paskleistų „globalios Britanijos“ viziją, šaliai ruošiantis ateinančių metų kovą išstoti iš Europos Sąjungos. Į Buenos Aires atvykęs Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas savo ruožtu daugiau dėmesio skyrė paaštrėjusiai Ukrainos krizei ir sakė esąs „įsitikinęs“, kad Europos Sąjunga ateinantį mėnesį iš naujo pratęs sankcijas Rusijai. D. Tuskas pripažino, kad pasaulis apskritai išgyvena „sudėtingą metą“, D. Trumpui siekiant įgyvendinti savąją viziją, labai besiskiriančią nuo kitų šalių įsivaizdavimo, kokie turėtų būti kolektyviniai veiksmai prekybos ir kovos su klimato pokyčiais srityse. Progresyvusis frontas D. Trumpo vadovaujamos JAV laikosi visiškai kitokio požiūrio į šiuos klausimus, todėl dvi kitos šiais metais surengtos svarbios konferencijos – Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimas bei Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumas – baigėsi netgi be įprastų baigiamųjų pareiškimų. Tie patys ginčai trikdo pastangas susitarti dėl G-20 komunikato, sakė apžvalgininkai. Vienas prancūzų šaltinis nurodė, kad E. Macronas mėgina suburti prieš D. Trumpą nukreiptą frontą atskiru pareiškimu, palaikomu „progresyviųjų šalių“. Tokiu pareiškimu būtų išreikštas pritarimas 2015 metų Paryžiaus sutarčiai dėl kovos su klimato kaita, sakė šaltinis. D. Trumpas išvedė Jungtines Valstijas iš šio pakto, nors pasaulio mokslininkai vis garsiau perspėja, kad būtina tučtuojau imtis veiksmų. Iškart po G-20 forumo Lenkijoje prasidės svarbus Jungtinių Tautų susitikimas dėl klimato kaitos, tad JT vadovas Antonio Guterresas Buenos Airėse sakė, kad dabar yra „žūtbūtinis momentas“. D. Trumpas taip pat nesugebėjo ištrūkti iš ilgėjančio šešėlio, metamo JAV vykdomo tyrimo dėl numanomo Rusijos kišimosi į jo 2016 metų rinkimų kampaniją. Pastarosiomis dienomis tyrėjų dėmesys nukrypo į prezidento verslo reikalus. Penktadienį D. Trumpas savo „Twitter“ žinute atkakliai gynė anksčiau žvalgytas galimybes imtis nekilnojamojo turto vystymo projektų Rusijoje ir dar kartą pasmerkė „raganų medžiokle“ užsiimančius tyrėjus. Šį susierzinimą išprovokavo ankstesnę dieną D. Trumpo buvusio teisininko paskelbtas prisipažinimas, kad jis melavo duodamas parodymus Kongresui apie minėtą projektą. Vis dėlto G-20 kuluaruose D. Trumpas pelnė vieną pergalę savo politikai „Pirmiausiai – Amerika“: JAV, Meksikos ir Kanados vadovai pasirašė naują laisvosios prekybos sutartį (USMCA), pakeičiančią ankstesnę Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartį (NAFTA). Nors naujame pakte kai kurie esminiai dalykai yra perimti iš senojo, D. Trumpas tai pavadino pergale JAV darbininkams, kurie, anot jo, dėl NAFTA buvo išnaudojami. Penktadienį prezidentas tvirtino, kad naujasis susitarimas yra „visų laikų moderniausia ir labiausiai subalansuota sutartis“. „Tai yra pavyzdinė sutartis, visiems laikams pakeičianti prekybos aplinką“, – jis sakė per pasirašymo ceremoniją Buenos Airese. Be to, JAV prezidentas, įsitraukęs į prekybos karą su Kinija, šeštadienį, pasibaigus G-20 susitikimui, dalyvaus vakarienėje su šios šalies prezidentu Xi Jinpingu. D. Trumpas aiškino, kad jo įvesti muitai importui iš Kinijos pasiteisina, ir sakė, kad kol kas galbūt nenorės sudaryti susitarimo su Xi Jinpingu, nors pasaulio rinkos akivaizdžiai tikisi, jog pagaliau bus išspręstas konfliktas tarp dviejų didžiausių ekonomikų. „Nesąmonė“ Šis G-20 viršūnių susitikimas yra didžiausias kada nors Argentinos organizuotas tarptautinis renginys, bet jis vyksta neparankiu metu, kai šalį krečia gili ekonomikos krizė. Vėliau penktadienį protestuotojai žadėjo surengti masines eitynes, paaštrindami susirūpinimą dėl saugumo, kilusį dėl neseniai prasiveržusio futbolo aistruolių smurto, privertusio perkelti svarbaus čempionato finalą į Ispaniją. Tačiau vyriausybė pažadėjo netoleruoti jokių neramumų ir penktadienį paskelbė nedarbo dieną bei uždarė metropoliteną. Eismo spūsčių paprastai paralyžiuotos sostinės gatvės buvo pustuštės. „Šis viršūnių susitikimas man atrodo nesąmonė“, – naujienų agentūrai AFP sakė 25 metų Agustina Vianello. „Mūsų padėtis bloga, bet sukišame krūvą pinigų tokiam dalykui? Visus aukšto lygio apsauga. Keista matyti, kad visur taip tuščia“, – pridūrė ji.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.