Neramumai prie JAV Kapitolijaus: automobilis rėžėsi į du policininkus, vienas iš jų mirė

„Vienas iš mūsų pareigūnų nuo sužalojimų mirė“, – per spaudos konferenciją sakė USCP vadovo pareigas einanti Yogananda Pittman.

Ji patvirtino, kad įtariamasis, kuris per šią ataką buvo pašautas, irgi neišgyveno. Pasak jos, policininkai šovė į užpuoliką, kai šis iššoko iš sudaužyto automobilio ir puolė juos, grasindamas peiliu.

„Tačiau užpuoliko motyvų kol kas nežinome“, – sakė Vašingtono policijos vadovo pareigas einantis Robertas Contee. Jokių detalių apie įtariamojo tapatybę jis nepateikė.

„Neatrodo, kad tai yra susiję su terorizmu, bet, aišku, toliau tiriame“, – sakė R. Contee.

Po incidento buvo mobilizuota Nacionalinė gvardija, o darbuotojams didžiuliame Kapitolijaus komplekse buvo liepta nesiartinti prie langų ir pasislėpti.

Kapitolijaus policija (USCP) nurodė, kad incidentas įvyko patikros poste šalia JAV Kongreso būstinės. Transporto priemonės vairuotojas buvo pašautas ir sulaikytas.

Vienas iš sužeistų policininkų buvo išvežtas į ligoninę policijos, o kitas – greitosios pagalbos automobiliu.

