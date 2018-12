Australijos premjerui ir Vokietijos kanclerei susitikus per Didžiojo 20 (G20) viršūnių susitikimą ir prisėdus pasikalbėti, kameros užfiksavo, kaip A. Merkel paskubomis iš lapo skaito šį tą apie Australijos ministrą pirmininką. Jame buvo ir politiko nuotrauka.

German Chancellor Angela Merkel takes a look at her notes at the start of her meeting with Australia’s 30th Prime Minister Scott Morrison during the G20 summit in Bueno Aires pic.twitter.com/PYDo8gM7rX— Alex Ellinghausen (@ellinghausen) December 1, 2018