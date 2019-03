Pusiau automatiniais ginklais ginkluotas užpuolikas penktadienį per pamaldas dviejose Kraistčerčo mečetėse nužudė 49 maldininkus ir dar dešimtis žmonių sužeidė. Australijoje gimęs 28 metų Brentonas Tarrantas teisme pasirodė surakintas antrankiais ir vilkėdamas baltus kalinio marškinius. Jis abejingai sėdėjo, kai teisėjas skaitė vieną kaltinimą nužudymu. Dešimtys kitų kaltinimų turi būti pareikšti vėliau. B. Tarrantas – fašistu save vadinantis buvęs kūno rengybos instruktorius – kartais atsisukdavo pažiūrėti į teismo salėje buvusius žiniasklaidos atstovus. Trumpas teismo posėdis saugumo sumetimais vyko už uždarų durų. Jis neprašė paleidimo už užstatą ir buvo sulaikytas iki kito teismo posėdžio balandžio 5 dieną. Ligoninėse vis dar gydomi 42 sužeisti žmonės, tarp jų ketverių metų vaikas. Ši ataka laikoma daugiausiai aukų pareikalavusiu Vakaruose įvykdytu išpuoliu prieš musulmonus per dabartinę istoriją. Susiję straipsniai: Po šaudynių Naujojoje Zelandijoje premjerė žada pertvarkyti ginklų kontrolės įstatymus Šiurpinanti žudiko išpažintis: Naujojoje Zelandijoje skerdynes surengęs australas gailisi tik vieno Prie teismo rūmų, kuriuos saugojo gerai ginkluoti policininkai su taktine apranga, nužudyto 71 metų afgano Daoudo Nabi sūnūs reikalavo teisingumo. „Tai siaubinga, jausmas siaubingas. Tai neįsivaizduojama“, – sakė vienas jų. Naujosios Zelandijos ministrė pirmininkė Jacinda Ardern šeštadienį sakė, kad aukos yra iš viso musulmoniško pasaulio. Tarp šalių, teikiančių konsulinę pagalbą, yra Turkija, Bangladešas, Indonezija ir Malaizija. Vienas Saudo Arabijos pilietis žuvo, o dar vienas buvo sužeistas, pranešė Saudo Arabijai priklausanti televizija „al Arabiya“. Tarp žuvusiųjų yra mažiausiai du Jordanijos piliečiai, sakė šios šalies užsienio reikalų ministras. Tuo tarpu Pakistano užsienio reikalų ministerijos atstovas sakė, kad pasigesta penkių šios šalies piliečių. J. Ardern šaudynes vadino teroristine ataka ir sakė, kad užpuolikas, kuris nebuvo teistas ar įtrauktas į kokius nors stebimų asmenų sąrašus, teisėtai nusipirko du pusiau automatinius ginklus, du šratinius šautuvus ir svirtimi pertaisomą šautuvą, kuriuos panaudojo per ataką. Nusikaltėlis 2017-ųjų lapkritį gavo licenciją ginklams ir jau kitą mėnesį pradėjo pirkti ginklus, sakė ministrė pirmininkė. „Dar tiriama įvykių virtinė, nuvedusi prie šios ginklų licencijos turėjimo ir šių ginklų įsigijimo, (bet) kol kas galiu pasakyti jums vieną dalyką – mūsų ginklų įstatymai keisis“, – pažadėjo ji. Įtariamasis savo radikalizaciją ir dvejus metus trukusį pasirengimą aprašė ilgame, padrikame ir sąmokslo teorijų bei kraštutinių dešiniųjų ideologijos persmelktame „manifeste“. 74 puslapių manifestą užpuolikas prieš ataką paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“, o šaudynes tiesiogiai transliavo socialiniame tinkle „Facebook“. Vaizdo medžiagoje užfiksuota, kaip jis pagrindinėje Kraistčerčo mečetėje eina iš patalpos į patalpą, nuo aukos prie aukos, iš arti šaudo į sužeistuosius, bandančius šliaužti tolyn. Taip pat yra sulaikyti dar du žmonės, bet jų ryšys su ataka kol kas nežinomas. Trečias asmuo, kuris buvo areštuotas anksčiau, vadinamas šaunamąjį ginklą turėjusiu ir padėti bandžiusiu visuomenės nariu. Viename automobilyje buvo rasti du savadarbiai sprogstamieji užtaisai; juos neutralizavo kariškiai. Policija taip pat atliko kratą vienuose namuose Danidine, kur, pasak J. Ardern, įtariamasis gyveno.

