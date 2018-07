JAV generolas Johnas Nicholsonas anksčiau susitiko su Afganistano pareigūnais Kandahare, kur, remiantis pranešimais, nurodė, kad Vašingtonas pasirengęs derėtis su talibais. Toks pareiškimas pakeistų ilgalaikę Jungtinių Valstijų poziciją, jog bet kokių taikos derybų priešakyje turi būti Kabulas. Pirmadienį išplatintame pareiškime J. Nicholsonas pabrėžė, kad jo komentarai buvo neteisingai interpretuoti. Jis pridūrė, kad tiesiog pakartojo JAV valstybės sekretoriaus Mike'o Pompeo birželį išsakytą poziciją, kad Vašingtonas pasiruošęs ateityje „palaikyti, palengvinti ir dalyvauti“ potencialiose taikos derybose. „Jungtinės Valstijos nėra afganų liaudies ar Afganistano vyriausybės pakaitas“, – NATO misijos „Tvirta parama“ pareiškime cituojamas generolas. Misijos atstovas pulkininkas leitenantas Martinas O'Donnellis pridūrė, kad amerikiečių vyriausybė svarsto „visas galimybes“ taikos procesui paremti. „Vis dėlto tai lieka Afganistano vadovaujamas procesas“, – sakė M. O'Donnellis. Laikraštis „The New York Times“ sekmadienį pranešė, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija pavedė JAV diplomatijos vadovui siekti tiesioginių derybų su Talibanu. Sukilėlių grupuotė jau seniai tvirtina, jog norėtų derėtis tik su JAV, bet Vašingtonas reikalauja, kad procese dalyvautų ir afganų valdžia. Pastaraisiais metais Afganistane vėl smarkiai padaugėjus Talibano išpuolių. 2017-aisiais D. Trumpas nenoriai sutiko nusiųsti į 17 metų besitęsiančio konflikto krečiamą šalį dar tūkstančius amerikiečių karių. Afganistano saugumo pajėgoms dėl dezertyravimo, didelio aukų skaičiaus ir korupcijos sunkiai sekasi atremti sukilėlių puolimą.

