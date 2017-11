Žuvusio policininko našlė Swati Ajay Gavande sakė, kad Hafizas Saeedas niekada neturėjo būti paleistas iš namų arešto. Pasak jos, šio dvasininko, kuris vadovauja Pakistano grupuotei „Jamaat-ud-Dawa“ (JuD), Jungtinių Tautų laikomai teroristine, paleidimas kelia jai liūdesį dėl visų gedinčių šeimų. S. Ajay Gavande vyras Ajay Gavande buvo tarp tų žmonių, kuriuos nušovė 10 užpuolikų, 2008 metų lapkričio 26-ąją visame Mumbajuje atakavusių viešbučius, svarbią geležinkelio stotį ir žydų centrą. Sekmadienį žmonės visame mieste rinkosi minėti devintųjų atakų metinių; jie padėjo vainikų ir uždegė žvakučių. Susiję straipsniai: Spūsties ant geležinkelio tilto Mumbajuje aukų padaugėjo iki 22 Indijoje sugriuvus pastatui žuvo mažiausiai 22 žmonės, 30 sužeista Shyamas Bihari, kuris dirbo prie vieno prekystalio geležinkelio stotyje, kaip prasidėjo atakos, ir kuriam kulka pataikė į petį, sakė, kad dėl žmonių žūties yra atsakingas H. Saeedas. „Labai liūdžiu, bet nieko negaliu padaryti, – sakė jis. – Meldžiausi, kad jie visam gyvenimui pasodintų jį už grotų, kad nežūtų daugiau nekaltų žmonių.“ Indijos ir JAV pareigūnai taip pat pasipiktino tuo, kad penktadienį H. Saeedas buvo paleistas. Jis vadovavo organizacijai, kurią daugelis laikė priedanga kovotojų grupuotei „Lashkar-e-Taiba“, Indijos nuomone, 2008-ųjų atakų kaltininkei. Baltųjų rūmų atstovės Sarah Huckabee Sanders šeštadienio pareiškime sakoma, kad JAV „griežtai smerkia“ H. Saeedo paleidimą ir ragina jį vėl areštuoti ir teisti. „Saeedo paleidimas, Pakistanui jo nepatraukus baudžiamojon atsakomybėn ar neapkaltinus, pasiunčia didelį nerimą keliančią žinią dėl Pakistano įsipareigojimo kovoti su tarptautiniu terorizmu ir nepatvirtina Pakistano teiginių, kad jis savo teritorijoje neteiks prieglobsčio teroristams“, – sakė S. H. Sanders. Pasak jos, tolesnis Pakistano neveiklumas turės „atgarsių“ dvišaliams santykiams ir Pakistano reputacijai pasaulyje. Indijos kovos su terorizmu organizacijos „All-India Anti-Terrorist Front“ (AIATF) pirmininkas Maninderjeetas Singhas Bitta sakė, kad H. Saeedo paleidimu barstoma druska ant Indijos žaizdų. Pasak jo, jis prašys Indijos vyriausybės iškelti šį klausimą Jungtinėse Tautose. Po kelis mėnesius trukusio JAV spaudimo Islamabadui dėl galimos paramos kovotojams, Pakistano Lahoro miesto Aukštasis teismas trečiadienį nurodė paleisti vieną iš įtariamų 2008-ųjų Mumbajaus atakų organizatorių H. Saeedą, už kurį JAV žada 10 mln. dolerių (8,4 mln. eurų) atlygį.

