Praėjusį mėnesį Vašingtonas paskelbė, kad ketina pasitraukti iš Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties (INF), apkaltinęs Rusiją, kad viena jos dislokuota raketų sistema pažeidžia šį 1987 metais sudarytą susitarimą. Kremlius savo ruožtu įspėjo apie naujų ginklavimosi varžybų grėsmę. ES gynybos reikalų ministrų susitikimą sušaukusi F. Mogherini išsakė susirūpinimą ir paragino pamėginti derybų keliu išsaugoti šį susitarimą. „Jei eisime link šio susitarimo išardymo, kils pavojus Europos saugumui, o mes nenorime matyti, kaip Europa vėl virsta kitų galybių mūšio lauku, kaip ir anksčiau“, – sakė ES diplomatijos vadovė žurnalistams. „Nenorime grįžti prie ankstesnių įtampų, ankstesnės padėties, ir vis dar viliamės, jog esama galimybių išsaugoti tą susitarimą ir jį vykdyti“, – kalbėjo F. Mogherini. Nors JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija pareiškė, jog trauksis iš INF, kol kas nesiėmė jokių konkrečių žingsnių šiam sprendimui įgyvendinti. Susiję straipsniai: Britų užsienio reikalų sekretorius Irane derėsis dėl branduolinės programos JAV saugumo patarėjas Boltonas žada dar labiau spausti Iraną JAV prezidento Ronaldo Reagano ir Sovietų Sąjungos lyderio Michailo Gorbačiovo pasirašyta sutartis nutraukė ginklavimosi varžybas, išprovokuotas Sovietų Sąjungos branduolinių raketų SS-20 dislokavimo, nukreipiant jas į Vakarų Europos sostines. JAV ir NATO tvirtina, kad Maskvos turimos nuo žemės paleidžiamos sparnuotosios raketos „Novator 9M729“ pažeidžia INF sutarties draudimą šalims turėti raketų, galinčių smogti taikiniams, esantiems už 500–5 500 kilometrų. Vašingtonas sako, kad nuo 2013 metų bandė įtikinti Rusiją vėl laikytis INF nuostatų, tačiau jo pastangos buvo bergždžios. D. Trumpas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trumpai aptarė INF klausimą Paryžiuje, kur abu lapkričio 11 dieną dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtmečio paminėjime.

