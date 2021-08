Miškų gaisrai Alžyre pareikalavo 42 gyvybių

Miškų gaisrai Alžyre nusinešė mažiausiai 42 žmonių gyvybes. Per gelbėjimo operacijas žuvo 25 kareiviai, antradienio vakarą tviteryje pranešė prezidentas Abdelmadjidas Tebboune‘as. Ypač smarkiai liepsnų siaubiamame Tizi Uzu regione, be to, žuvo 17 civilių.