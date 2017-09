S. Petrovas, kurio neįtikėtina gyvenimo istorija pasakojama 2014 metų danų dokumentinėje juostoje „Žmogus, išgelbėjęs pasaulį“ (The Man Who Saved the World), pelnė kelis tarptautinius apdovanojimus, buvo pagerbtas Jungtinėse Tautose ir buvo susitikęs su tokiomis Holivudo žvaigždėmis kaip Robertas De Niro ir Mattas Damonas.

Tačiau S. Petrovas gyveno mažame miestelyje šalia Maskvos ir nors anapilin iškeliavo dar gegužės 19 dieną, Rusijos ir užsienio žiniasklaida apie jo mirtį pranešė tik po kelių mėnesių, kai apie tai tinklaraštyje parašė jo draugas vokietis.

Neįprasta gyvenimo istorija

1983 metų rugsėjį S. Petrovas budėjo slaptoje vadavietėje į pietus nuo Maskvos, kai įsijungė pavojaus signalas, pranešantis, kad Jungtinės Valstijos paleido tarpžemynines balistines raketas.

Karininkas, turėjęs vos kelias minutes sprendimui priimti ir suabejojęs gaunamų duomenų patikimumu, nusprendė į pavojaus signalą nereaguoti.

Jei jis būtų pranešęs savo vadams apie neišvengiamą JAV branduolinį smūgį, sovietų vadovybė, įsitraukusi į ginklavimosi varžybas su Vašingtonu, tikriausiai būtų nurodžiusi surengti atsakomąjį smūgį.

Užuot tai padaręs, 44 metų papulkininkis pranešė apie sistemos gedimą. Vėliau atliktas tyrimas patvirtino, kad S. Petrovas buvo teisus.

„Tiesiog atliko savo darbą“

Po kelių dienų namo grįžęs S. Petrovas nepasakojo artimiesiems, kas nutiko.

„Jis sugrįžo namo labai išvargęs, bet nieko mums nesakė“, – pasakojo jo sūnus Dmitrijus.

Po kelių mėnesių S. Petrovui buvo įteiktas ordinas „Už nuopelnus Tėvynei“, bet incidentas vadavietėje daugelį metų buvo laikomas paslaptyje.

1984-aisiais S. Petrovas išėjo į atsargą ir įsikūrė už maždaug 20 km į šiaurės rytus nuo Maskvos esančiame Friazine.

S. Petrovo istorija iškilo į viešumą tik 1991-aisiais subyrėjus Sovietų Sąjungai. Apie jį buvo parašyta daugybė straipsnių, parengta dešimtys reportažų Rusijos ir užsienio žiniasklaidoje.

Nelaikė savęs didvyriu

S. Petrovas buvo kuklus ir drovus žmogus ir niekada nelaikė savęs didvyriu, sako jo sūnus.

„Mano tėvui tai nerūpėjo. Jam visada kėlė nuostabą tai, kad žmonės žiūri į jį kaip į didvyrį“, – sakė Dmitrijus.

„Jis tiesiog gerai atliko savo darbą“, – sakė D. Petrovas ir pridūrė, kad jo tėvas gavo ne vieną šimtą laiškų iš europiečių, norėjusių padėkoti jam už tai, kad užkirto kelią branduoliniam karui.

Dokumentinę juostą „Žmogus, išgelbėjęs pasaulį“, sukūrė danų režisierius Peteris Anthony, o užkadrinį tekstą skaito garsus amerikiečių aktorius Kevinas Costneris.

„Aš kategoriškai atsisakiau būti kaltas dėl Trečiojo pasaulinio karo pradėjimo“, – juostoje sako S. Petrovas, prisimindamas 1983-iųjų įvykius slaptoje vadavietėje.

„Jaučiausi, tarsi būčiau vedamas mirti“, – sakė jis apie tuos dramatiškus momentus.