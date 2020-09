Minske įvyko naujas protestas: jau sulaikyta 40 žmonių

Per šeštadienį Minske įvykusį protestą sulaikyta beveik 40 žmonių

Šeštadienį Minske įvykęs protestas baigėsi be didesnių susidūrimų su teisėsaugos pareigūnais, o iki šiol pranešta apie beveik 40 sulaikytų asmenų.

Žmogaus teisių gynimo centras „Viasna“ pranešė apie 37 sulaikytus asmenis, įskaitant keturis žurnalistus.

Protestai Baltarusijoje tęsiasi jau beveik aštuonias savaites.

Žmogaus teisių centras „Vesna“ iš karto prasidėjus akcijai kalbėjo apie 10 suimtųjų, tarp jų – žurnalisčių. Vaizdo įrašuose buvo matyti, kaip uniformuti saugumo pajėgų nariai už rankų ir kojų tempia moteris į autobusus. Žmonės buvo sulaikomi ir prie prekybos centrų.

Į „Moterų solidarumo eitynes“ moterys rinkosi keliomis grupėmis. Kiekvieną šeštadienį vykstančiomis demonstracijomis jos nori paremti opozicijos atstovę Sviatlaną Cichanouskają, kurią laiko tikrąja rugpjūčio 9-ąją vykusių rinkimų nugalėtoja. A. Cichanouskaja, spaudžiama A. Lukašenkos valdžios aparato, buvo priversta išvykti į Lietuvą.

Kiek anksčiau buvo pranešta, kad šeštadienį per moterų eitynes ​​Minske buvo sulaikyti 24 asmenys. Taip skelbė teisių gynimo centras „Viasna“.

Tarp sulaikytųjų yra ir gatvės muzikantai.

„Viasna“ žmogaus teisių aktyvistams buvo pranešta, kad perėjoje į Jokūbo Koloso aikštę buvo sulaikyti grupės BEST SOUND BAN muzikantai“, – pranešė centras.

Remiantis išankstine informacija, kalbama apie keturis muzikantus.

„Jie buvo sulaikyti kartu su visais muzikos instrumentais. Prieš tai jie dainavo Viktoro Cojaus dainą „Peremen!“ (Aš noriu permainų), kai protestuotojų kolona ėjo pro juos“, – teigė žmogaus teisių aktyvistai.

Centro teigimu, kai kurie sulaikytieji, įskaitant Baltarusijos opozicijos aktyvistę Nina Baginskają ir „Euroradijo“ žurnalistę Juliją Motuzovą, jau paleisti.

Oficialių duomenų apie sulaikytųjų skaičių kol kas nėra.

Remiantis įvairiais skaičiavimais, eitynėse dalyvauja nuo šimto iki dviejų šimtų žmonių.

Protesto dalyvės nešinos vėliavomis, gėlėmis ir plakatais.

Be to, pasirodė informacija, kad Minske uždaryta „Jokūbo Koloso aikštės“ vardo metro stotis, be jau uždarytos „Pergalės aikštės“ stoties, nors Minsko metro spaudos tarnyba dar nepakomentavo pranešimų.