Portalas tut.by informavo, kad milicija išvaikė protestuotojus, o dalis jų buvo uždaryti Raudonojoje bažnyčioje.

Pasak liudininkų, bažnyčioje yra apie 100 žmonių, tarp jų žurnalistų, bet OMON'as nieko neišleidžia.

Be to, dalį žmonių aikštėje apsupę OMON'o pareigūnai.

Minsko miesto vykdomojo komiteto Vidaus reikalų vyriausioji valdyba patvirtino, kad trečiadienio vakarą buvo sulaikyta kažkiek protestuotojų, tačiau teigė neturinti informacijos apie iš bažnyčios neišleidžiamus žmones.

Liudininkų teigimu, sulaikyta daugiau nei 10 žmonių.

Trečiadienio vakarą Nepriklausomybės aikštėje rinkosi protesto akcijos dalyviai.

Su savimi jie atsinešė baltai raudonai baltų vėliavų, o pradėjus lyti, išskleidė tokių pat spalvų skėčius. Susirinkusieji skandavo šūkius, palaikydami per ankstesnes demonstracijas sulaikytus opozicijos šalininkus. Be to, protestuotojai dainavo, mojavo žibintuvėliais ir telefonų ekranais.

Aikštėje buvo susirinkę keli šimtai žmonių.

Jėgos struktūrų pareigūnai per garsiakalbius perspėjo protestuotojus, kad jų akcija nesankcionuota, ir ragino juos skirstytis. Visgi žmonės niekur nėjo ir tęsė mitingą, teisėsauga ėmė suiminėti protestuotojus.

Šiuo metu aikštė beveik tuščia.

Be kita ko, Minske pastebėta mobiliojo ryšio sutrikimų, sulėtėjo mobiliojo interneto greitis, naudotis juo praktiškai neįmanoma.

Mobiliojo ryšio operatorius „A1 Belarus“ įspėjo apie interneto kokybės pablogėjimą vyriausybės agentūrų prašymu.

„Įgaliotų valstybinių institucijų įsakymu rugpjūčio 26 dieną nuo 20 val. 40 min. Minske bus sumažintas mobiliojo interneto pralaidumas“, – teigiama operatoriaus pranešime.

Bendrovė perspėjo, kad „įvykdžius šį reikalavimą pablogės duomenų perdavimo kokybė arba laikinai nebus galimybės naudotis paslauga“.

Operatorių „Life:)" ir MTS klientai taip pat praneša apie pastebimą mobiliojo interneto kokybės pablogėjimą.

„Life:)“ teigė, kad „sunkumų dėl prieigos prie ryšio paslaugų kyla dėl priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti“, ir sakė nežinantis, kada situacija pasikeis.