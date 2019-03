Vietos valdžios ministras July Moyo po vyriausybės posėdžio sakė žurnalistams, kad šiuo metu žuvusiųjų suskaičiuota apie 100. „Mums buvo pasakyta, kad bendras skaičius gali būti 100; kai kurie sako, kad (aukų) gali būti 300. Tačiau šios padėties negalime patvirtinti“, – aiškino jis. „Kaip suprantu, esama plūduriuojančių kūnų; kaip kurie buvo nunešti iki pat Mozambiko“, – pridūrė J. Moyo. Tuo metu Informacijos ministerija nurodė, kad mažiausiai 217 žmonių yra dingę, o dar 44 – įstrigę. Labiausiai nukentėjo Zimbabvės rytų regionas, ypač Čimanimanio apylinkės. „Idai“ penktadienį atslinko į kaimyninį Mozambiką, o vėliau siaubė pietų Malavį ir Zimbabvę. Mozambiko prezidentas Filipe Nyusi antradienį sakė, kad jo šalyje stichijos aukų skaičius perkopė 200. „Kaip rodo mums pateikta informacija... turime jau daugiau kaip 200 žuvusiųjų, o beveik 350 tūkst. žmonių iškilęs pavojus“, – valstybės vadovas sakė po vyriausybės išvažiuojamojo posėdžio audros smarkiai nuniokotame Beiros mieste Mozambiko vidurio regione. Pasak jo, patvirtintų aukų skaičius – 202. F. Nyusi pridūrė, kad vyriausybė paskelbė šalies masto nepaprastąją padėtį ir kad nuo penktadienio bus paskelbtas trijų dienų gedulas. „Mūsų padėtis nepaprastai sunki“, – pabrėžė F. Nyusi. Prezidentas sakė, kad artimiausiomis dienomis potvynių vanduo kai kur gali pakilti 8 metrus virš įprasto lygio.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.