„Parlamentas atsisakė išreikšti pasitikėjimą kabinetu“, – sakė parlamento pirmininkas Radekas Vondračekas. 200 įstatymų leidėjų balsavo 117 prieš ir 78 už kabinetą, penki susilaikė. A. Babišas, kurio populistinis judėjimas ANO spalį laimėjo visuotinius rinkimus, dar kartą galės mėginti suformuoti kabinetą, paprašius Čekijos prezidentui Milošui Zemanui. Tačiau jis pabrėžė, kad A. Babišas privalo įrodyti, kad turi pakankamai paramos naujai vyriausybei formuoti. Pagal konstituciją prezidentas gali du kartus spręsti, kas formuos vyriausybę, o trečią ir paskutinį kartą sprendimą priima parlamento pirmininkas, kuris taip pat yra vienas A. Babišo sąjungininkų. Ministras pirmininkas anksčiau sakė, kad, jeigu pralaimės balsavimą, jo vyriausybė oficialiai atsistatydins sausio 17 dieną, tačiau praktiškai dirbs toliau, kol jis rinks savo naują komandą. Kiek anksčiau kandidatas į Čekijos respublikos prezidentus Milošas Zemanas sulaukė premjero Andrejaus Babišo – populisto milijardieriaus, kuriam gresia kaltinimai sukčiavimu, paramos. Ketvirtadienį vyriausybės vadovas pareiškė, kad kadenciją baigiantis prezidentas yra „viena iš labiausiai išskirtinių asmenybių“ nuo komunizmo žlugimo 1989 metais. „Jis gyvena dėl politikos, ne iš politikos. Jis kovoja už mūsų nacionalinius interesus“, – sakė premjeras žurnalistams. Tačiau jis taip pat paragino M. Zemaną „ne skaldyti, o vienyti“ čekus. A. Babišui, kurio populistinis judėjimas „Nepatenkintų piliečių akcija“ (ANO) iškovojo tvirtą pergalę pernai spalį vykusiuose rinkimuose žadėdamas griežtai kovoti su korupcija ir užkirsti kelią euro įvedimui, reikia gerų santykių su būsimu prezidentu. Potencialūs koalicijos partneriai nusigręžė nuo šio Slovakijoje gimusio verslo magnato, kaltinamo sukčiavimu dėl netinkamo ES lėšų panaudojimo, todėl jis buvo priverstas formuoti mažumos vyriausybę, M. Zemanui paskyrus jį premjeru.

