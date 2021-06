MH17 byloje – ypatingas dėmesys Х48 liudytojui

Kaip skelbia BBC Rusijos tarnyba, teismas ypatingą dėmesį skyrė liudytojo, apibūdinamo kaip Х48, parodymams. Jis informavo, kad 2014 m. liepos 17 d., visai prieš pat „Boeing“ lėktuvo katastrofą (16 val. 20 min. vietos laiku), buvo patikros punkte Pervomaisko kaime. Jis pamatė, kaip pro šalį pravažiuoja kovos mašina su žaliomis raketomis. Ji nuvažiavo lauko link ir pradingo už medžių.

Tada liudytojas išgirdo ūžimą, o po to – švilpimą ir išvydo per dangų Čistiakovės miesto link nusidriekusį baltą pėdsaką (remiantis radarų ir juodosios dėžės duomenimis, būtent šia kryptimi tuo metu skrido МН17 reiso lėktuvas „Boeing“). Po akimirkos danguje pasigirdo sprogimas, o po to liudytojas pamatė iš padebesių žemėn krentančias lėktuvo nuolaužas, rašo BBC.

Netrukus po to Х48 pamatė, kaip kovos mašina juda priešinga kryptimi, o ant viršutinės transporto priemonės dalies trūksta vienos iš ten buvusių raketų. Be to, lauko dalis, iš kurios ji atvažiavo, liepsnojo.

Teisme buvo pristatytos techninės raketų komplekso BUK galimybės ir duomenys apie tai, kad paleidus raketą komplekso buvimo vietoje susidaro dujų debesis, taip pat gali kilti gaisras (jeigu tam pasitarnauja, tarkime, sausa žolė).

Raketa BUK skriedama ore palieka pėdsaką, kuris būna matomas dar kelias minutes. Raketos paleidimo metu girdimas stiprus smūgio garsas, atsirandantis dėl tol, kad raketa išvysto viršgarsinį greitį. Remiantis dokumentais ir atliktais bandymais, šis garsas gali būti girdimas 20 sekundžių maždaug penkių kilometrų atstumu.

Siekdamas įvertinti minėtųjų parodymų patikimumą, teisėjas išanalizavo liudytojo telefono išklotinės duomenis. Paaiškėjo, kad liepos 17 d. jis iš tiesų buvo tame rajone, apie kurį kalbama.

Apdegusį žolės ruožą lauke netoli Pervomaisko prabėgus kelioms dienoms po „Boeing“ katastrofos aptiko „Daily Telegraph“ žurnalistas.

Duomenis apie tai, kad raketa į „Boeing“ buvo paleista iš lauko netoli Snižnės ir Pervomaisko, dar 2014 m. taip pat paskelbė Jungtinės Valstijos. JAV rėmėsi faktu, kad jų karinis palydovas užfiksavo raketos paleidimo akimirką. Teismas keletą kartų prašė Jungtinių Valstijų paviešinti užfiksuotą vaizdą, tačiau tą daryti JAV pareigūnai atsisakė, motyvuodami tuo, kad tokiu būdu atskleis technines Pentagono turimų palydovų galimybes.

Todėl patį vaizdą peržiūrėti buvo leista tik vyriausiajam Nyderlandų terorizmo bylų prokurorui, o teismui buvo pateiktas memorandumas (oficialus dokumentas) su turimų duomenų aprašu.

Užfiksuotą vaizdą savo akimis matęs prokuroras patvirtino, kad memorandume pateikiama informacija atitinka šaltinio, su kuriuo jis susipažino, duomenis.

Bylą, kurioje trys Rusijos ir vienas Ukrainos pilietis kaltinami dėl 298 žmonių gyvybių pareikalavusios bendrovės „Malaysia Airlines“ lėktuvo katastrofos, anksčiau šią savaitę formaliai pradėjo nagrinėti įrodymus.

Atlikus analizę buvo nustatyta, kad įvykio vietoje rastos liekanos „atitinka BUK raketą, o tyrimas parodė, kad „nėra jokių kitų įmanomų išvadų“, sakė pirmininkaujantis teisėjas Hendrikas Steenhuisas.

Teisėjai taip pat parodė vaizdo įrašą, kuriame matyti baltų dūmų kolona, kylanti į padangę iš vieno lauko netoli Pervomaiskojės Rytų Ukrainoje. Tai buvo nufilmuota maždaug tuo pat metu, kai ten nukrito laineris „Boeing 777“.

Vienas liudininkas sakė matęs raketą, „skriejusią 20 sekundžių ir sprogusią netoli lainerio kabinos“, sakė teisėjai.

Lėktuvas, skridęs iš Amsterdamo Schipholio oro uosto į Kvalą Lumpūrą, sudužo Ukrainos rytinėje dalyje, kontroliuojamoje prorusiškų separatistų.

Tarptautinė tyrėjų grupė anksčiau padarė išvadą, kad laineris buvo numuštas raketa BUK, paleista iš komplekso, atvežto iš Rusijos 53-iosios oro erdvės gynybos brigados, dislokuotos Kursko mieste.

Kaltinamųjų advokatai ir Rusijos pareigūnai tvirtino, kad katastrofos priežastys gali būti aiškinamos ir kitaip, pavyzdžiui, kad lėktuvas buvo numušas Ukrainos vyriausybės pajėgų naikintuvo.

Visi keturi kaltinamieji laikomi svarbiomis figūromis tarp separatistų, kovojančių su Kijevu.

Pirmadienį teisėjai sakė, kad šią savaitę teismas nagrinės įrodymus, siekdamas atsakyti į tris esminius klausimus: ar lėktuvas buvo numuštas BUK raketa, iš kurios vietos buvo paleista raketa, taip pat koks buvo keturių kaltinamųjų vaidmuo per šiuos įvykius.