„Merkel niekada nesuprato Rusijos prezidento“, – teigė profesorius.

Savo sprendimą A. Merkel be kita ko aiškino Vokietijoje pradėtu energetinės transformacijos procesu. O pagrindo nepasitikėti Rusija ji nemačiusi: „Net Šaltojo karo metais Rusija buvo patikima energijos tiekėja. Niekada netikėjau, kad per prekybą galima kažką pakeisti, bet neabejotinai per prekybą galima užmegzti ryšį. Ir šiuo atžvilgiu aš visiškai nesigailiu dėl savo sprendimų, bet tikiu, kad tai buvo teisinga to meto požiūriu.“

Tačiau „ši brutali Rusijos invazija lėmė pokyčius. Tai cezūra. Ir, žinoma, naujoji vyriausybė turi tai spręsti, ir ji tai daro“, – pridūrė buvusi kanclerė.

Televizijos kanalo „welt tv“ paprašytas pakomentuoti šį A. Merkel pateiktą savęs vertinimą, geopolitikas M. Terhalle supeikė buvusią kanclerę. „Ji tik gina tai, ką padarė“ it „lieka įstrigusi savo sename pasaulio matyme“, – sakė jis.

Putinas žaidė su ja

„Tai, ką ji vadina „racionalumu“, buvo jos pasaulėvoka, jos supratimas, kad veikimas turi remtis interesų derinimu“. M. Terhalle priminė buvusią kanclerę ne vienoje savo kalboje, pasakytoje Saugumo konferencijoje Miunchene, teigus, esą, „kas šia logika nesivadovauja, tas pats sau kenkia“.

„Problema yra ta, kad ji per visus savo vadovavimo vyriausybei metus nesuprato, jog esama vyriausybių ir šalių, kurios vadovaujasi visai kita logika ir turi visai kitus motyvus bei interesus.“

„Ir nors A. Merkel vertinta už tai, kad mokėjo rusiškai ir todėl galėjo Putiną gerai suprasti bei jį perprasti, aš sakau, kad buvo visiškai priešingai: Putinas žaidė su ja. Jis turėjo visai kitus tikslus. Bet ji to nesuprato, kol jis nepradėjo karo, dėl kurio dabar kenčia visa Europa“, – A. Merkel kaip racionalios ir įžvalgios politikės įvaizdį, jos pačios puoselėtą ir tebepuoselėjamą, griežtai atmetė M. Terhalle.

„O dabar sakyti, kad štai, karas, ir nauja vyriausybė turi persiorientuoti, – tai jau beveik neatsakinga“, – sunkiai valdėsi geopolitikos ekspertas. „Turint omeny, ką ji būtų turėjusi daryti, užuot mačiusi Rusiją vien kaip prekybos partnerę“, tai tie „pasiekimai, kuriuos ji dabar sau prisiskiria, yra veikiau jau menki“.

„Visiškai nesigaili“

A. Merkel ketvirtadienį pareiškė, kad „visiškai nesigaili“ dėl savo sprendimo didžia dalimi rinktis rusiškas dujas kaip energijos šaltinį Vokietijai.

Buvo „labai racionalu ir tinkama“ pirkti rusiškas dujas, nes jos buvo pigesnės už suskystintas dujas iš JAV, Saudo Arabijos ar Kataro, pareiškė A. Merkel ketvirtadienį spaudos konferencijoje Lisabonoje.

Be to, Rusija „net Šaltojo karo metais buvo patikima energijos tiekėja“, kalbėjo A. Merkel. Todėl ji šio sprendimo „visiškai nesigaili“, jis tuo metu buvęs teisingas.

„Brutalus“ Rusijos įvykdytas Ukrainos užpuolimas pakeitė situaciją. „Tai lūžio taškas, - pažymėjo A. Merkel. – Žinoma, naujoji vyriausybė turi su tuo tvarkytis. Ir tai ji daro“.

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Vokietija ir kitos Europos šalys mėgina nutraukti savo priklausomybę nuo rusiškos naftos ir dujų.

Pernai 55 proc. Vokietijos dujų importo sudarė rusiškos dujos – iš dalies ir dėl to, kad A. Merkel net po Krymo aneksijos 2014-aisiais toliau plėtojo prekybinius santykius su Rusija ir rėmė ginčytiną „Nord Stream 2“ dujotiekį.