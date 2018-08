Viena menininkų grupė antradienį pranešė, kad spalio viduryje planuoja sukurti panašią sieną, kuri apjuos vieną Berlyno centrinių kvartalų. Kad galėtų į jį patekti, šios meno instaliacijos lankytojai turės internetu įsigyti 15 eurų kainuosiančias „vizas“, o vėliau išmainyti savo mobiliuosius telefonus į išmanųjį telefoną su specialia programėle, kurioje bus instrukcijos lankytojams. Savo apsilankymo metu lankytojai galės pamatyti dokumentinių filmų, parodų ir koncertų. Šių metų lapkričio 9-ąją siena bus nugriauta, minint nuo 1961 iki 1989 metų miestą dalinusios Berlyno sienos griuvimą. Tačiau kol kas šios idėjos autoriai dar laukia paskutinio reikiamo miesto valdžios leidimo savo projektui įgyvendinti.

