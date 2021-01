„Apgailestaudamas pranešu jums, kad esu užsikrėtęs COVID-19. Simptomai lengvi, bet man jau taikomas gydymas“, – per socialinius tinklus paskelbė 67 metų lyderis.

„Kaip visada esu optimistas. Mes tai išgyvensime kartu“, – pridūrė jis.

Kairiųjų pažiūrų prezidentas viešumoje, įskaitant jo kasdienes spaudos konferencijas retai dėvėdavo apsauginę kaukę. Be to, per pandemiją A. M. Lopezas Obradoras savo veiklą per pandemiją tik menkai ribodavo.

Jis toliau keliauja po įvairias šalies vietas, o penktadienį aplankė šiaurinę San Luis Potosi valstiją.

Meksikos vadovas buvo kritikuojamas, kad delsė įvesti griežtą karantiną pandemijos pradžioje ir kad toliau rengdavo mitingus bei sveikindavosi su savo šalininkais spausdamas rankas ir glėbesčiuodamasis.

2013 metais A. M. Lopezas Obradoras patyrė širdies smūgį, jam buvo atlikta kraujagyslių operacija. Be to, prezidentas kenčia nuo aukšto kraujospūdžio, didinančio COVID-19 komplikacijų riziką.

A. M. Lopezas Obradoras papildė koronavirusu užsikrėtusių pasaulio lyderių ratą, į kurį anksčiau pateko buvės JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Brazilijos vadovas Jairas Bolsonaro ir Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas.

Kanados premjeras Justinas Trudeau per „Twitter“ parašė linkintis Meksikos vadovui „visiškai ir greitai pasveikti“.