„Užsitikrinus susitarimą su ES dėl tolesnių derybų dabar mums reikia šiek tiek laiko užbaigti tą procesą“, – sakė Th. May.

Iki Britanijos išstojimo iš bloko likus vos 45 dienoms, Th. May bando užkirsti kelią maištui ketvirtadienį, kai parlamentas vėl balsuos dėl „Brexit“. Ji pažadėjo dar vieną virtinę balsavimų po dviejų savaičių, tačiau tuomet bus likęs vos mėnuo iki kovo 29-osios.

Kai kurie parlamentarai nori pasinaudodami ketvirtadienio balsavimais primesti sąlygų Th. May konservatorių vyriausybei, taip bandydami užkirsti kelią Britanijos išstojimui be sutarties, kuris reikštų „iškritimą“ be gairių sklandiems būsimiems santykiams.

Th. May stengėsi laimėti laiko ir sakė parlamentarams, kad jie vasario 27 dieną turės dar vieną progą pakeisti jos kursą, jei ji iki to laiko neužsitikrins „Brexit“ sutarties pakeitimų.

„Privalome susitarti dėl sutarties, kurią gali paremti šie (Bendruomenių) Rūmai, ir būtent to siekiu“, – sakė ji parlamentarams, informuodama juos apie „Brexit“ derybas.

„Vyksta lemiamas derybų etapas. Dabar visiems mums reikia išlikti ramiems ir tvirtiems, kad gautume pakeitimus, kurių reikalauja šie Rūmai, ir laiku įgyvendintume „Brexit“, – pridūrė Th. May.

„Didžiausia krizė per kartos gyvenimo laiką“

Tačiau opozicijos tai neįtikino.

„Mūsų šalis susiduria su didžiausia krize per kartos gyvenimo laiką, o ministrė pirmininkė vis tiek toliau neatsakingai švaisto laiką“, – sakė Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas.

Praėjusį mėnesį Britanijos parlamentas atmetė „Brexit“ susitarimą, dėl kurio Th. May vyriausybė ir Briuselis susiderėjo per pusantrų metų trukusias derybas siekdami neleisti Britanijai šių metų kovo 29-ąją „iškristi“ iš ES be plano ateičiai.

Dabar Th. May siekia skeptiškai nusiteikusių ES lyderių nuolaidų, bandydama patraukti savo pusėn daugiau britų parlamentarų, kad jie paremtų kiek pakoreguotą susitarimą.

„Brexit“ susitarimas parlamente buvo atmestas iš dalies dėl ginčijamo plano po išstojimo išlaikyti atvirą sieną tarp JK provincijos Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos.

Šis planas – vadinamoji apsidraudžiamoji priemonė (backstop) – laikytų JK muitų sąjungoje su ES ir užtikrintų, kad prie sienos nereikėtų patikrinimų, kol bus susitarta dėl naujų nuolatinių prekybinių santykių.

„Brexit“ remiantys britų parlamentarai baiminasi, kad dėl šios priemonės šalis gali įstrigti su ES taisyklėmis ir negalės sudaryti naujų prekybos susitarimų su pasaulio valstybėmis.

Th. May ir kiti vyriausybės nariai derasi su ES aukšto rango pareigūnais bandydami prie apsidraudžiamosios priemonės pridėti laiko limitą ar pasitraukimo išlygą.

„Britai dėl kažko turi nusileisti“

Tačiau ES lyderiai tvirtina, kad teisiškai įpareigojamos išstojimo sutarties negalima keisti.

ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier pirmadienį sakė, jog „britai dėl kažko turi nusileisti“, kad būtų užtikrintas tvarkingas „Brexit“.

Th. May taip pat surengė derybas su leiboristais – pagrindine JK opozicine partija, sakančia, kad ji gali paremti „Brexit“ susitarimą, jei vyriausybė įsipareigos siekti glaudžių santykių su ES po Britanijos išstojimo. Tačiau bet koks tokio pobūdžio žingsnis kainuotų Th. May jos Konservatorių partijos didelės dalies paramą.

Atsidūrusi tokioje politinėje aklavietėje Britanija linksta link chaotiško išstojimo be sutarties, kuris galėtų pakenkti verslui ir paprastiems žmonėms JK ir ES.

Th. May politiniai oponentai kaltina vyriausybę tyčia švaistant laiką iki paskutinės minutės, kai parlamentarai turės rinktis jos susitarimą arba išstojimą be jokio susitarimo.

Pasak J. Corbyno, Th. May „siekia išlošti laiko ir žaidžia su žmonių darbo vietomis, mūsų ekonomikos saugumu ir mūsų pramonės ateitimi“.

Bendruomenių Rūmų lyderė Andrea Leadsom, kuri yra atsakinga už parlamento grafikus, neigė, kad vyriausybė švaisto laiką. Pasak jos, Th. May savo susitarimą parlamento balsavimui sugrąžins, „kai tik bus sureguliuotas klausimas dėl apsidraudžiamosios priemonės“.

„Tai derybos. Neįmanoma prognozuoti ateities“, – transliuotojui BBC sakė ji.