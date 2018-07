JAV prezidentui Donaldui Trumpui Helsinkyje susitikus su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, Maskva praėjusią savaitę pasiūlė Vašingtonui bendradarbiauti dėl saugaus pabėgėlių sugrįžimo į Siriją. Valstybės sekretorius Mike'as Pompeo penktadienį patvirtino, kad tai buvo prezidentų derybų dalis. Tačiau JAV gynybos pareigūnai prieštarauja koordinavimo su Rusija Sirijoje perspektyvai. Sirijoje rusai ir amerikiečiai vykdo dvi atskiras karines kampanijas. Susiję straipsniai: Kaltinamieji dėl išpuolio Sankt Peterburge priklausė teroristinei organizacijai Sirijoje Paryžiuje – iš anksto neskelbtas Macrono ir Lavrovo susitikimas Tokiam žingsniui reikėtų specialaus Kongreso leidimo, be to, Pentagonas kaltina Rusiją dėl daugelio civilių aukų ir, taip pat, prisidėjus prie sąlygų, kurios ir išprovokavo pabėgėlių srautus. Kol kas vienintelis JAV vadovaujamos koalicijos Sirijoje koordinavimas su Rusija vyksta specialia telefono linija, siekiant išvengti bet kokių nelaimingų atsitiktinumų tarp abiejų šalių sausumos pajėgų ar lėktuvų. „Nieko papildomai nedarysime, kol valstybės sekretorius ir prezidentas detaliau neišsiaiškins, kuriuo metu drauge su savo sąjungininkais ateityje pradėsime dirbti su Rusija“, – spaudos konferencijoje Kalifornijoje sakė J. Mattisas. „To dar neįvyko. Ir man šiuo metu būtų per anksti leistis į kokias nors tolesnes detales, nes nieko daugiau nedarysime“, – pridūrė jis. Generolas Joe Votelas, prižiūrintis JAV karinius veiksmus Sirijoje, ketvirtadienį sakė po D. Trumpo liepos 16-osios susitikimo su V. Putinu negavęs jokių naujų nurodymų dirbti su rusais. Rusijai 2014 metais atplėšus nuo Ukrainos ir aneksavus Krymą, JAV Kongresas priėmė įstatymą, kuriuo draudžiamas kariškių bendradarbiavimas.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.