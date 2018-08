Kaip rašo liberalios pakraipos laikraštis „Novaja Gazeta“, du iš sulaikytųjų yra dviejų iš aštuonių protestuotojų, kuriuos prieš pusę amžiaus iš Raudonosios aikštės vilkte išvilko sovietų KGB darbuotojai, giminaičiai. Tarp šeštadienį sulaikytų minėjimo dalyvių – Ana Krasovickaja, kurios močiutė poetė ir vertėja Natalija Gorbanevskaja už dalyvavimą 1968-ųjų protesto akcijoje dvejus metus buvo uždaryta į psichiatrijos ligoninę. Pranešama, kad A. Krasovickaja laikė plakatą, reiškiantį paramą jau ilgiau nei tris mėnesius Rusijos kalėjime badaujančiam ukrainiečių režisieriui Olehui Sencovui. Policija šeštadienį taip pat sulaikė Sergejų Šavrovą-Delaunay (Delonė), kurio giminaitis poetas Vadimas Delaunay už dalyvavimą proteste prieš invaziją buvo nuteistas trejus metus kalėti Sibire. Anot „Novaja Gazeta“, S. Šavrovas-Delaunay ir kartu su juo sulaikytas rusų liberalas Leonidas Gozmanas bandė išskleisti plakatą su užrašu „Už jūsų ir mūsų laisvę“. Tokį šūkį buvo užsirašę ir protestuotojai 1968-aisiais. Nepriklausomas portalas „OVD-Info“ skelbia, kad visi trys sulaikytieji buvo nuvežti į policijos nuovadą Maskvos centre. Anot portalo, minėjime, kurio policija neleido surengti dėl karinės muzikos festivalio Raudonojoje aikštėje, dalyvavo iš viso apie 50 žmonių. Tarp jų buvo ir fizikas Pavelas Litvinovas – vienas iš aštuonių prieš 50 metų surengtos protesto akcijos dalyvių. 1968-ųjų rugpjūčio 25-osios protestas prieš sovietų valdžios sprendimą nusiųsti tankus į Prahą buvo simbolinis žingsnis, davęs pradžią politinių disidentų judėjimui Sovietų Sąjungoje. Sovietų pajėgos, įsiveržusios į Čekoslovakijos sostinę rugpjūčio 21-ąją, numalšino vadinamąjį „Prahos pavasarį“ – bandymą demokratizuoti komunistinę sistemą. Protestuotojai prieš 50 metų spėjo iškelti vos kelis plakatus su užrašais „Gėda okupantams“, „Už jūsų ir mūsų laisvę“ ir „Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Čekoslovakija“, nes juos tuojau pat suėmė KGB. Dauguma iš aštuonių demonstrantų – N. Gorbanevskaja, P. Litvinovas, Viktoras Fainbergas, Vladimiras Dremliuga, Konstantinas Babickis, Larisa Bogoraz, V. Delaunay ir Tatjana Bajeva – brangiai sumokėjo už šį protestą. Penki iš jų jau yra mirę. Trims likusiems gyviems dalyviams – P. Litvinovui, T. Bajevai ir V. Fainbergui – Čekijos vyriausybė protesto akcijos 50-ečio proga šių metų birželį skyrė apdovanojimą.











