Maskvoje vėl auga COVID-19 atvejų skaičiai

Rusijos tarnybos sekmadienį pranešė, kad praėjusią parą visoje šalyje nustatyta 8 500 naujų infekcijų. Daugiau kaip trečdalis atvejų tenka sostinei. Po gegužės švenčių, be to, anot duomenų, vėl į ligonines paguldoma daugiau COVID-19 pacientų. Jei balandžio pabaigoje jų būdavo apie 1 000 per parą, tai dabar – iki 1 300.

Maskvos meras Sergejus Sobianinas padėtį apskritai vadina stabilia. Kalbėdamas per valstybinę televiziją jis ragino žmones skiepytis. Tai padaryti dabar galima ir 40 sostinės parkų. Be poliklinikų pasiskiepyti galima ir dideliuose prekybos centruose. Tačiau apklausos rodo didelį gyventojų skeptiškumą skiepų klausimu. Milijoninėje Maskvoje jau pilnai paskiepyti daugiau kaip 1,3 mln. žmonių, sakė S. Sobianinas.