„Mama, mes šoke“: kaip Ukrainos kariams pavyko taip lengvai įžengti į Rusiją

Šauktinių dislokavimas – opus klausimas Rusijoje. Taip yra iš dalies dėl to, kad Vladimiras Putinas nuolat kartoja pažadus, neva šauktiniai nebus siunčiami kariauti. O taip pat ir dėl to, kad šauktinių motinos bei žmonos, istoriškai turėjusios gana įtakingą balsą, viešai išreiškia savo pyktį, rašo CNN.

Opozicinis portalas „Meduza“ publikavo interviu su Natalija Apel – Kurske tarnavusio ir dabar dingusiu be žinios laikomo šauktinio močiute. Ji tvirtino, kad jos anūkas Vladislavas buvo be jokių ginklų pasiųstas vos už 500 metrų nuo sienos. „Kodėl juos laikė taip arti sienos? Juolab be ginklų ir be nieko. Ką vaikinai galėjo padaryti? Su kastuvais gintis?“ – kalbėjo ji.