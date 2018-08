Opozicijos kandidatas Soumaila Cisse, taip pat metęs iššūkį I. B. Keitai per 2013 metų prezidento rinkimus, per sekmadienį vykusį balsavimo antrąjį ratą gavo 32,83 proc. balsų, per nacionalinę televiziją sakė teritorinės administracijos ministras Mohamedas Agas Erlafas, cituodamas negalutinius rezultatus.

Rinkėjų aktyvumas buvo menkas – tik 34,5 procento.

Balsavimo procesą taip pat lydėjo mažas visuomenės susidomėjimas ir įtariamas sukčiavimas. 68 metų S. Cisse pirmadienį pareiškė, kad nepripažins rezultatų.

Rugsėjo 4-ąją prisieksiantis 73 metų I. B. Keita tikisi, kad jam pavyks tvirčiau įgyvendinti 2015-aisiais pasirašytą taikos susitarimą tarp vyriausybės, provyriausybinių grupuočių ir buvusių tuaregų sukilėlių.

Malis – iš visų pusių sausumos apsupta valstybė, kur dauguma gyventojų turi mažesnes nei 2 JAV dolerių (1,76 eurų) dienos pajamas – jau daugybę metų kenčia nuo džihadistų išpuolių ir bendruomenėse klestinčio smurto.

Islamistų atakos pastaruoju metu paplito iš didžiulės šalies šiaurės regiono į centrinę ir pietinę dalį, taip pat į kaimyninį Burkina Fasą į Nigerį, kur dėl smurto bangos neretai įsiplieskia vietos bendruomenių konfliktų.

Trečiadienį Malio opozicija pareiškė, kad šalies saugumo pajėgos trims dienoms sulaikė vieną S. Cisse įdarbintą specialistą ir jį kankino.

Artėjant rinkimų rezultatų paskelbimui, sostinėje Bamake ketvirtadienio rytą buvo atjungtas internetas, pranešė Malyje esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai.