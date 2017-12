Y. Farroukhas buvo sulaikytas šeštadienį vakare vienoje iš Londono Haunslou rajone esančių greitojo maisto užkandinių. Y. Farroukhas yra susietas su Stanwell esančiu gyvenamuoju būstu, todėl namai buvo apieškoti sprogimą „Parsons Green“ metro stotyje tiriančių pareigūnų.

Dar vienas 18-os metų jaunuolis šeštadienį ryte buvo sulaikytas Doverio perkėlos teritorijoje. Jaunesnysis vyras, kaip įtariama, padėjo penktadienį (rugsėjo 15 d.) metro stotyje sprogusį įtaisą. Įtaisui sprogus buvo sužaloti 30 netoli buvusių žmonių.

Parsons Green tube attack: arrested man named as Yahyah Farroukh https://t.co/8rNeKNHjKZ pic.twitter.com/xCV7zVVNr9

— FirstPressNG (@firstpressNg) September 18, 2017





Pasak policijos, abu vyrai šiuo metu apklausiami. Jiems pateikiami kaltinimai dėl teroro akto organizavimo. Abu įtariamieji, kaip manoma, kurį laiką buvo globojami Penelope ir Ronaldo Jonesų.

Naujienų agentūros „Sky News“ žiniomis, Y. Farroukhas iš tiesų gali būti siejamas su Jonesais. Su P. Jones Y. Farroukhas yra bendravę per „Facebook“, be to, jis yra vienas iš dažniausiai poros gyvenamuoju adresu užregistruotų asmenų.

Jonesai yra pelnę patikimų globą suteikiančių asmenų reputaciją: per beveik 40 metų yra prižiūrėję net 300 vaikų, tarp kurių buvo aštuoni pabėgėliai.

Pasak Spelthorne rajono valdybos vyriausiojo pareigūno Iano Harvey, 18-metis veikiausiai yra našlaitis iš Irako, atvykęs į Didžiąją Britaniją būdamas 15-os.

„Kiek galiu spręsti, jis yra pabėgėlis iš Irako, atvykęs čia būdamas 15-os, o jo tėvai – mirę Irake“, – sakė I. Harvey. Kalbėdamas apie kitą įtariamąjį I. Harvey patikino, kad faktas, jog namuose, kuriuose policija įvykdė reidą, gyvenęs asmuo yra buvęs globotinis, yra gerai žinomas.

Šeštadienį ryte Jonesų namai buvo apieškoti ginkluotų policijos pareigūnų. Jie lig šiol apžiūrimi kovos su terorizmu grupei priklausančių tyrėjų.