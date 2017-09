Pareigūnai paskelbė, kad terorizmo grėsmės lygis penktadienio vakarą šalyje buvo pakeltas iki „kritinio“. Už penktadienio ryto piko valandą Parsons Grino stotyje metropoliteno traukinyje surengtą sprogdinimą atsakomybę prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS). Šeštadienį prie Britanijos viešosiose vietose patruliuojančių policijos pareigūnų prisidės kariai. Kol kas pareigūnai nesuėmė nė vieno įtariamojo. Per incidentą buvo sužaloti 29 žmonės; dauguma jų patyrė nudegimų, tačiau jų sužalojimai nėra pavojingi gyvybei. Po nelaimės žiniasklaidoje išplito nuotrauka, kuriame matomas galimai sprogęs objektas – į maišą įdėtas plastikinis kibiras, iš kurio kyšo laidai.

