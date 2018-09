„Galutinė (atsakomybė) tenka jam, nes jis yra Rusijos Federacijos prezidentas ir jo vyriausybė kontroliuoja, finansuoja ir vadovauja karinei žvalgybai“, kurią Londonas ankstesnę dieną apkaltino „Novičiok“ panaudojimu, B. Wallace'as sakė nacionalinio transliuotojo BBC radijui. Buvęs GRU pulkininkas S.Skripalis ir jo duktė Julija buvo rasti be sąmonės ant suoliuko šalia vieno prekybos centro Anglijos pietiniame Solsberio mieste kovo 4 dieną. Nustatyta, kad jie buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, Šaltojo karo metais sukurta Sovietų Sąjungoje. Britų pareigūnai dėl Skripalių apnuodijimo kaltina Rusijos vyriausybę, tačiau Maskva šiuos kaltinimus įnirtingai neigia. Trečiadienį britų premjerė Theresa May kalbėdama parlamente pranešė, kad kovo 4 dienos išpuolį surengė du Rusijos karinės žvalgybos tarnybos pareigūnai. Policija juos identifikavo kaip Aleksandą Petrovą ir Ruslaną Boširovą. Theresa May AFP / Scanpix „GRU yra labai disciplinuota organizacija, su gerai sudaryta vadovavimo grandine“, – kalbėjo premjerė parlamente. „Taigi, tai aiškiai nėra atsitiktinė operacija. Ji taip pat buvo beveik neabejotinai patvirtinta ne vien GRU, (bet ir) aukščiausiu Rusijos valstybės lygiu“, – pridūrė ji. Saugumo ministras šią poziciją patvirtino. „Nemanau, kad kas nors kada nors galėtų pasakyti, kad ponas Putinas nekontroliuoja savo valstybės... Ir GRU neabejotinai neveikia savo nuožiūra, – ketvirtadienį BBC sakė B. Wallece'as. – Jai yra vadovaujama; ji susijusi tiek su Rusijos generalinio štabo aukšto rango nariai, tiek su gynybos ministru, ir per tai – su Kremliumi bei prezidento biuru.“ Britanija ir jos sąjungininkai dėl šio incidento anksčiau išsiuntė dešimtis Rusijos diplomatų, o Maskva atsakė analogiškomis priemonėmis. Jungtinės Valstijos dėl „Novičiok“ panaudojimo Rusijai paskelbė naujų sankcijų. Skripaliai per pasikėsinimą liko gyvi, bet netikrą kvepalų buteliuką, kuriame buvo „Novičiok“ likučių, po kelių savaičių buvo rado vienas vyras, gyvenantis netoli Solsberio esančiame Eimsberio miestelyje. Numanomus kvepalus jis atidavė savo draugei Dawn Sturgess; ši jais pasipurškusi apsinuodijo ir mirė. Britų prokurorai trečiadienį sakė turintys pakankamai įrodymų, kad apkaltintų A. Petrovą ir R. Boširovą sąmokslu nužudyti S. Skripalį, pasikėsinimu nužudyti ir uždrausto cheminio ginklo panaudojimu. Prokurorai sakė nepateiksiantys Maskvai oficialaus ekstradicijos prašymo, nes Rusija savo piliečių kitoms šalims neišduoda. Vis dėlto Londonas užsitikrino, kad būtų paskelbtas minimų dviejų rusų Europos arešto orderis.











