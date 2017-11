„Po kontaktų su valstybėmis narėmis (F. Mogherini) nusprendė pakviesti Izraelio premjerą Netanyahu neformaliam pasikeitimui nuomonėmis vykstant Užsienio reikalų tarybai gruodžio 11 dieną“, - BNS sakė ES atstovas spaudai. Anot Briuselio atstovo, susitikime numatoma kalbėti apie Artumųjų rytų taikos procesą, dvišalius santykius ir regioninius klausimus. ES atstovas nurodė, kad panašus kvietimas perduotas ir Palestinos prezidentui Mahmoudui Abbasui. Anksčiau šią savaitę Lietuvos užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė BNS sakė, kad susitikimą inicijavo Lietuva. Lietuva pastarąjį dešimtmetį tapo viena iš didžiausių Izraelio diplomatinių rėmėjų ES. Daugelis kitų Europos šalių Izraelio atžvilgiu nusistačiusios griežčiau dėl nausėdijų plėtros okupuotame Vakarų krante. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad tiesioginis dialogas yra būtinas spręsti nesutarimus. „Siekiame visų ES šalių diskusijos bendrijai ir Izraeliui rūpimais klausimais. Ypač svarbus tiesioginis dialogas. Tik įsiklausę į argumentus, pateiktus diskusijoje, galime siekti kartais labai skirtingų pozicijų derinimo. Dėl galimybės surengti tokį susitikimą tarėmės jau ilgą laiką“, - BNS atsiųstame komentare teigė L. Linkevičius. Stebėtojų teigimu, proizraelietišką Lietuvos politiką iš dalies gali lemti diplomatinių pozicijų derinimas su Jungtinėmis Valstijomis ir Lietuvos žydų istorija. Paskutiniu metu Lietuva ir Izraelis taip pat suintensyvino dvišalius ryšius karinėje ir ekonominėje srityse. Izraelio laikraščio „Jerusalem Post“ duomenimis, tai bus pirmasis Izraelio premjero vizitas į ES būstinę Briuselyje per daugiau kaip du dešimtmečius. 1967 metais per Šešių dienų karą Izraelis okupavo Vakarų Krantą su Rytų Jeruzale ir Gazos Ruožą. Po to jis aneksavo Rytų Jeruzalę ir iki šiol laiko Vakarų Krantą okupuotą. Palestiniečiai šiose žemėse nori įkurti savo valstybę. Izraelio ir palestiniečių taikos derybos yra įstrigusios nuo 2014 metų, kai žlugo Jungtinių Valstijų vadovaujama iniciatyva. Izraelis pabrėžia, kad jis yra vienintelė demokratinė šalis Artimuosiuose Rytuose, ir dėl nesantaikos kaltina palestiniečius ir juos remiančias arabų šalis. Naujasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas demonstruoja tvirtą paramą Izraeliui. Spalį Jungtinės Valstijos paskelbė apie pasitraukimą iš Jungtinių Tautų mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO), apkaltinusios ją „antiizraelietišku šališkumu“. Vašingtonas taip pat perspėjo, kad gali uždaryti Palestinos diplomatinę misiją Vašingtone dėl palestiniečių planų kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą su prašymu ištirti žydų valstybės nusikaltimus.

