Per ceremoniją, iškart po aplodismentų ir himno giedojimo po trumpos D. Tusko kalbos, per spalio 15 d. rinkimus valdžią praradusios PiS lyderis Jaroslawas Kaczynskis griebė mikrofoną ir išvadino D. Tuską „Vokietijos agentu“.

D. Tusko politinis oponentas netikėtai užėmė tribūną, niekam nespėjus sureaguoti, tad J. Kaczynskis netrukdomas išsakė savo komentarus.

„Tai buvo šiurkštus ir agresyvus veiksmas, kurio tiesiog neturėjo būti“, – antradienį žurnalistams sakė Seimo pirmininkas Szymonas Holownia ir pridūrė, jog tai tiesiog „apgailėtina“.

„Vakar man niežėjo pasakyti ponui Kaczynskiui, kad parlamente nėra vietos šiurkštumui (...), nesvarbu, ar vyresnio, patyrusio politiko, nusipelniusio pagarbos dėl savo amžiaus, ar jaunuolio, pirmą kartą patekusio į parlamentą“, – sakė Sz. Holownia.

Jis atsiprašė Lenkijos žmonių, sekusių vakarykščius įvykius, ir apibendrino incidentą pareiškęs, kad „reikia mokėti pralaimėti, bet kai kurie žmonės, matyt, nemoka“.

Būsimasis Lenkijos premjeras D. Tuskas antradienį pareiškė, kad stojęs prie vyriausybės vairo ragins Vakarus labiau remti Rusijos užpultą Ukrainą.

„Mes garsiai ir ryžtingai reikalausime, kad laisvasis Vakarų pasaulis visiškai mobilizuotųsi ir padėtų Ukrainai šiame kare“, – sakė D. Tuskas kalbėdamas parlamente Varšuvoje.

Jis teigė po kelių valandų vyksiąs į ES viršūnių susitikimą Briuselyje. Ten jis mėginsiąs rasti „kitokių nei iki šiol“ būdų įtikinti tradicines Lenkijos sąjungininkes dėl pagalbos Ukrainai būtinybės. D. Tuskas pabrėžė negalįs klausyti, kai kai kurie politikai kalba apie nuovargį dėl situacijos Ukrainoje.

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Lenkija buvo tarp svarbiausių politinių ir karinių kaimyninės šalies rėmėjų. Tačiau pastaruoju metu tarp Varšuvos ir Kyjivo būta įtampos.

D. Tuskas savo kalboje taip pat žadėjo gerinti santykius su Briuseliu. Lenkija bus stipri NATO dalis ir stipri JAV sąjungininkė, taip pat sieks susigrąžinti lyderiaujančią poziciją Europoje, sakė jis. Kiekvienas abejojantis Lenkijos vieta ES, esą kenkia šalies interesams. Izoliuota Lenkija, pasak D. Tusko, susidurtų su didžiulėmis rizikomis.

Buvęs Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas ir ligšiolinis opozicijos lyderis pirmadienį gavo parlamento mandatą formuoti vyriausybę. Trečiadienį jis turėtų būti prisaikdintas naujuoju premjeru.

Jaroslawas Kaczynskis © EPA - ELTA

ES vadovai sveikina būsimą Lenkijos premjerą

Europos Sąjungos (ES) vadovai palankiai įvertino būsimą vyriausybės pasikeitimą Lenkijoje, parlamentui naujuoju premjeru išrinkus D. Tuską.

„Jūsų patirtis ir tvirtas jūsų įsipareigojimas mūsų europietiškoms vertybėms bus vertingi kuriant stipresnę Europą“, – pirmadienio vakarą tinkle X rašė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis pareiškė sveikinantis D. Tuską tapus Lenkijos premjeru. Jis taip pat pabrėžė, kad D. Tusko patirtis ir jo įsipareigojimas europietiškoms vertybėms padės kurti stipresnę ir vieningesnę ES.

Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola rašė, kad dabartiniai iššūkiai dabar bus įveikiami kartu. Ji džiaugiasi, kad su ryžtingu ES šalininku ir draugu galės dirbti dėl klestinčios Lenkijos ir stipresnės Europos.

Briuselis viliasi, kad pasikeitus vyriausybei Lenkijos ir ES santykiai vėl smarkiai pagerės. Pastaraisiais metais, pavyzdžiui, būta didelių nesutarimų dėl to, kad Europos Komisija apskundė Lenkiją Europos Teisingumo Teismui (ETT) dėl prieštaringai vertinamos teismų reformos ir blokavo milijardinę paramą. Tuo tarpu dėl D. Tusko palankumo Europai abejonių ES nėra. 66-erių politikas jau 2007–2014 metais buvo Lenkijos vyriausybės vadovas. Po to jis persikėlė į Briuselį, kur iki 2019 m. buvo Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir, be kita ko, pirmininkavo ES viršūnių susitikimams.