Vėlų penktadienio vakarą į vandenį projektuota šviesa sukūrė vaivorykštinę „vandens hologramą“. Ji buvo rodoma keturias valandas ir kvietė žmones į šeštadienio popietę Lenkijos sostinėje vyksianti kasmetinį „Lygybės paradą“. Lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų (LGBT) bendruomenės aktyvistai teigia, kad Lenkijai krypstant į didesnį konservatyvumą jie privalo dar uoliau kovoti už savo teises, nors mažai tikėtina, kad Lenkijoje bus įteisintos tos paties lyties asmenų santuokos. Šį sezoną visoje Lenkijoje rengiamas rekordinis skaičius – net 12 – gėjų paradų, įskaitant penkis miestus, kur jie rengiami pirmą kartą. Kai kurie iš šių miestų, kaip Žešuvas ir Opolė, yra laikomi konservatorių tvirtovėmis. Tuo metu Čenstakavoje, kur liepos 17 d. taip pat pirmą kartą bus rengiamas gėjų paradas, yra viena svarbiausių katalikų šventovių. Susiję straipsniai: Policija sulaikė kelis asmenis LGTB eisenoje Stambule Įvardijo vieną opiausių problemų mokykloje: situacija labai prasta „Žmonėms atsibodo jausti, kad jie yra tarsi po padu ir yra trypiami. Taigi, jie reaguoja, organizuojasi, priešinasi“, – sakė tos pačios lyties asmenų santuokos įteisinimo siekiančios seksualinių mažumų grupės „Love Does Not Exclude“ prezidentas Hubertas Sobeckis. Homoseksualumas Lenkijoje ilgą laiką buvo tabu, tačiau pastaraisiais metais žmonių požiūris keitėsi. 2011 metais Lenkijoje pirmą kartą istorijoje į parlamentą buvo išrinktas savo homoseksualumo neslepiantis vyras bei transeksuali moteris. 2015 metais atėjo konservatyvesni laikai, kai į parlamentą nepateko nė viena kairiųjų pažiūrų partija, o valdžią perėmė konservatyvi ir prokatalikiška partija „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS). Verta paminėti, kad vaivorykštinė holograma Varšuvoje buvo sukurta toje pačioje vietoje, kur 2012–2015 metais nacionalistai ir kiti LGBT teisių oponentai septynis kartus sudegino priešingos stovyklos įrengtas vaivorykštės pavidalo instaliacijas iš įvairiaspalvių dirbtinių gėlių. „Tai mums buvo simbolis. Ir mums buvo labai liūdna, kad ji išnyko“, – sakė penktadienio vakarą su draugais instaliaciją stebėjusi dvidešimtmetė fizioterapijos studentė Sylwia Chelchowska, taip pat savanoriausianti per šeštadienį vyksiantį paradą. Šviesos ir vandens šou Varšuvoje rėmė JAV ledų gamintoja „Ben & Jerry's“, jau seniai remianti tos pačios lyties santuokų įteisinimą.

