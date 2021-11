„Tarp migrantų, pastarosiomis dienomis atvykusių į Baltarusiją, kad patektų į Vakarus, yra afganistaniečių. Daugelis jų turi ilgalaikių ryšių su Rusijos teritorija“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Pasak jo, „kai kurie jų dalyvavo Rusijos kariniuose apmokymuose ir gali turėti kovinės patirties“.

„Atvykę į Baltarusija jie bando neteisėtai kirsti Lenkijos sieną“, – pabrėžė jis.

Specialiųjų tarnybų atstovas taip pat pridėjo rugsėjo mėnesį Lenkijoje sulaikyto „Muhammado M.“ nuotrauką. Joje auditorijoje įamžintas jaunas vyras su karine uniforma, pažymėta Afganistano vėliava ir kursanto antpečiais, ir rusų kalbos žodynu rankose.

On Sept, Mohammad R. T. was detained in Poland. He also was a graduate of Russian military course. He came illegally to Poland right after. 3/3 pic.twitter.com/DYldPkGuDD