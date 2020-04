Bendras patvirtintų užsikrėtusiųjų skaičius Latvijoje padidėjo iki 548.

Šiuo metu šalies ligoninėse gydomas 41 koronavirusu užsikrėtęs pacientas. Trims žmonėms pasireiškia sunkūs, o kitiems – vidutinio sunkumo simptomai.

Per pastarąją parą Latvijoje buvo atlikti 1 122 testai COVID-19 nustatyti, o nuo protrūkio pradžios – iš viso 22 575.

Be to, Latvijoje per pastarąją parą mirė dar vienas koronavirusu užsikrėtęs pacientas – 75 metų lėtinėmis ligomis sirgęs vyras, pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Anksčiau Latvijoje nustatyti du koronavirusu užsikrėtusių asmenų mirties atvejai, o šiuo metu laukiama išvadų apie dar vieno žmogaus – prieglaudos „Mėlynasis kryžius“ gyventojo – mirtį.