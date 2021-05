Laive be skiriamųjų ženklų – įspūdingas kiekis ginklų

Išplatintame pranešime nurodoma, kad laive įrengtoje slėptuvėje buvo rastos kelios dešimtys rusų gamybos valdomų prieštankinių raketų, tūkstančiai kiniškų 56 tipo šaunamųjų ginklų, šimtai granatsvaidžių, snaiperių šautuvų ir optinių taikiklių.

Šiuo metu sulaikyta ginkluotė yra saugoma JAV kariškių ir pradėtas tyrimas siekiant išsiaiškinti siuntos siuntėją bei gavėją.

JAV laivynas nurodo, kad šiuo metu nežinoma, iš kur plaukė laivas, tačiau pabrėžiama, kad JAV laivyno laivų reguliaraus patruliavimo regione metu „nutraukiamas nelegalių krovinių gabenimas, kuris dažnai vykdomas siekiant finansuoti terorizmą ir neteisėtą veiklą“.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.