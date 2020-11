Kuriozas: Trumpo spaudos konferencija surengta ne prabangiame viešbutyje, o priemiesčio parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelėje

Šeštadienio ryte, žaisdamas golfą ir kaltindamas demokratus rinkimų vagyste, D. Trumpas savo Twitter paskyroje paskelbė, kad bus surengta „didelė spaudos konferencija Filadelfijos „Four Seasons“.

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020



Netrukus įrašas buvo patikslintas. Konferencijos vieta – ne žymusis viešbutis, bet „Four Seasons Total Landscaping“, užmiesčio sodininkystės parduotuvė, įsikūrusi tarp krematoriumo ir knygų suaugusiems parduotuvės.



To clarify, President Trump’s press conference will NOT be held at Four Seasons Hotel Philadelphia.

It will be held at Four Seasons Total Landscaping— no relation with the hotel. — Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center (@FSPhiladelphia) November 7, 2020



D. Trumpo komanda neatskleidė, ar tai buvo per klaidą rezervuota vieta, supainiojus ją su „Four Seasons“ viešbučiu. Kaip bebūtų, spaudos konferencija, vedama D. Trumpo teisininko Rudy'io Giuliani'o, vyko automobilių stovėjimo aikštelėje.

Socialinėse medijose šis įvykis neliko nepastebėtas.

Žmonės juokavo, kad žmogus, dirbantis „Four Seasons Total Landscaping“, telefonu nepatikslinęs, jog tai ne prabangusis viešbutis, turėtų būti paskelbtas herojumi.

The real hero today is whoever answered the phone at Four Seasons Landscaping and offered no clarification whatsoever until it was too late, I salute you, my fellow patriot. — Geraldine (@everywhereist) November 8, 2020

I work at Four Seasons Total Landscaping in PA pic.twitter.com/cX6bIMkag8 — Christine Nangle (@nanglish) November 8, 2020



Spaudos konferencijoje taip pat pasižymėjo R. Giuliani, kai, reporterei pranešus, jog rinkimus laimėjo Joe Bidenas, pareiške: „Baik juokus“ („Don't be ridiculous“).