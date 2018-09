„Žinome, kad Sirijos ginkluotosios pajėgos ruošiasi išspręsti šią problemą“, – sakė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas, pridūręs, kad Idlibas yra tapęs „terorizmo lizdu“. Vis dėlto Kremliaus atstovas neatskleidė, kada Damaskas imsis šių veiksmų. Jis taip pat negalėjo pakomentuoti pranešimų, kad anksčiau antradienį Rusijos karo lėktuvai smogė Idlibui. Rusijos gynybos ministerija kol kas šio įvykio tai pat nekomentavo. Pasak D. Peskovo, paskutinėje Sirijoje likusioje sukilėlių tvirtovėje slapstosi daugybė „teroristų“, o tai veda į „bendrą padėties destabilizavimą“. „Tai kenkia pastangoms išvesti padėtį į politinio ir diplomatinio sureguliavimo kelią“, – kalbėjo Kremliaus atstovas. „Be abejo, kas nors turi susitvarkyti su šia problema“, – pridūrė jis. Idlibą kontroliuoja daugybė sukilėlių ir džihadistų grupuočių. Daugumą jų pasaulio galios laiko „teroristinėmis“. Aplink šią šiaurės vakarinę provinciją dabar telkiamos Sirijos vyriausybės pajėgos. Perspėjo apie gresiančią tragediją JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį įspėjo Sirijos režimą nepulti pasitelkus Rusijos ir Irano pagalbą paskutinio sukilėlių bastiono šalyje ir sakė, kad toks puolimas sukeltų „žmonių tragediją“. „Sirijos prezidentas Basharas al Assadas neturėtų neatsakingai pulti Idlibo provincijos. Rusai ir iraniečiai padarytų didžiulę humanitarinę klaidą prisidėdami prie šios potencialios žmonių tragedijos“, – parašė prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“. „Gali žūti šimtai tūkstančių žmonių. Neleiskite tam įvykti!“ – rašė D. Trumpas. Jungtinės Tautos ir pagalbos organizacijos įspėjo, kad Idlibo puolimas gali išprovokuoti didžiausio masto humanitarinę katastrofą per septynerius metus trunkantį Sirijos konfliktą. Sirijos vyriausybės pajėgos yra sutelktos aplink šiaurės vakarinę Idlibo provinciją, kontroliuojamą įvairių sukilėlių ir ekstremistinių kovotojų grupių, kurių nemaža dalis didžiųjų pasaulio valstybių yra laikomos „teroristinėmis“ grupuotėmis. Rusija ir Iranas tvirtina, jog būtina sutriuškinti Idlibe esančias ekstremistines grupuotes, todėl manoma, kad šalys palaikytų Damasko režimo pajėgas, jei būtų surengtas puolimas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.