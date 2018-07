„Mūsų požiūris į NATO gerai žinomas: tai Šaltojo karo ir Šaltojo karo konfrontacijos produktas“, – žurnalistams sakė D. Peskovas. Pasak jo, „tai aljansas, kuris buvo sukonstruotas su konfrontacijos tikslais ir konfrontacijos vardan“. „Mūsų požiūris, be abejo, grindžiamas tokiu supratimu“, – pabrėžė jis. „Tai, ką daro Aljansas kalbant apie ilgalaikę perspektyvą – turimi omenyje artėjimas mūsų sienų link ir NATO karinės infrastruktūros ekspansija mūsų sienų link – kaskart patvirtina štai šią NATO... esmę“, – sakė D. Peskovas. Vladimiro Putino atstovas akcentavo, kad Maskvos požiūris į NATO „lieka nepakitęs“. „Kaip žinote, mūsų kontaktai su Aljansu buvo ir lieka gana kuklūs“, – sakė jis.

