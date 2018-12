Bandymas pajuokauti susilaukė pasmerkimo – jis priminė, kad moteris iš Didžiosios Britanijos mirė apnuodyta nervus paralyžiuojančia medžiaga.

Valstybės finansuojamas Rusijos televizijos kanalas kaip šventinę dovaną išsiuntė šokoladinius Solsberio katedros modelius, praneša independent.co.uk.

Nepriklausomas Rusijos televizijos kanalas „Dožd“, abejojantis Kremliaus teiginiais dėl apnuodijimo, pasidalino nuotrauka, kurioje matyti permatomoje dėžutėje supakuotas šokoladinis katedros modelis. Dėžutė aprišta RT kanalo spalvų juostele su užrašu RT.

„Užsukite arbatos, bijome vaišintis vieni“, – oficialioje rusiškosios RT „Twitter“ paskyroje rašė „Dožd“.

.@RT_russian прислали нам на Новый год шоколадный Солсберийский собор с тем самым шпилем! Спасибо! pic.twitter.com/oZLHrNtXu5— Телеканал Дождь (@tvrain) December 27, 2018

RT atstovas spaudai patvirtino, kad nuotrauka tikra, ir „The Independent“ sakė, jog kanalas išsiuntė šokoladinius modelius „daugeliui gavėjų“.

Dovana išsiųsta artėjančių stačiatikių Kalėdų proga, be to, Rusijoje dovanos teikiamos ir per Naujuosius metus.

Apžvalgininkai šį mėginimą pajuokauti pavadino žiauriu ir liguistu – jis primena, kad, mėginant „Novičioku“ nunuodyti Sergejų Skripalį, buvo mirtinai apnuodyta moteris.

Solsberio savivaldybės tarybos narė Jo Broom sakė, kad gyventojus toks RT pokštas „nuliūdintų ir papiktintų“.

„Jie tą suvoktų kaip labai prasto skonio apraišką ir nepagarbą su apnuodijimu susidūrusiems žmonėms“, – teigė J. Broom.

„Labai gaila, kad kažkam toks dalykas galėjo pasirodyti smagus. Žmogus žuvo, kiti žmonės vis dar rimtai serga. Mane labai liūdina, jog kažkas galėjo šitaip pasielgti – mūsų gyventojų reakcija būtų tokia pati. Jie būtų nuliūdę ir pasipiktinę“, – kalbėjo J. Broom.

Rusijos propagandą analizuojanti teisininkė Paula Chertok teigė, kad išvydusi šokoladinės katedros nuotrauką išsyk suprato pokšto esmę. „Būna pokštai ir patyčios, ir būna Rusijos propagandos ir informacinio karo pokštai bei patyčios – žiaurūs, tamsūs, grėsmingi“, – „Twitter“ rašė P. Chertok.

Didžiosios Britanijos policijai paskelbus kaltinimus dviem Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU agentams dėl kovą surengto pasikėsinimo, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tvirtino, kad įtariamieji yra civiliai ir paragino juos pasisakyti žiniasklaidoje.

Kitą dieną RT transliavo komišką interviu: vis dar prisidengę netikrais vardais, vyriškiai tvirtino esantys papildų sportininkams prekeiviai, išvykę trijų dienų trukmės atostogų.

Aleksandras Petrovas ir Ruslanas Boširovas, kaip jie pasivadino, aiškino, kad jiedu vyko į Solsberį dvi dienas iš eilės, nes draugai rekomendavo jiems aplankyti čia esančią „pasaulinio garso“ katedrą, garsėjančią savo „123 metrų aukščio smaile“.

Kremlius paneigė bet kokį savo dalyvavimą pasikėsinime, kuris, pasak Theresos May, turėjo būti patvirtintas „aukščiausių Rusijos valstybės vadovų“.

Kad paneigtų Rusijos sąsajas, RT ir kitos Rusijos valdžios finansuojamos žiniasklaidos priemonės paskelbė keletą su apnuodijimu susijusių sąmokslo teorijų, kurias Didžiosios Britanijos pareigūnai pavadino „prieštaringomis ir besikeičiančiomis fantazijomis“.

Praėjusią savaitę Didžiosios Britanijos žiniasklaidos reguliavimo institucija „Ofcom“ paskelbė apie galimas „įstatymu numatytas sankcijas“ RT dėl pasikartojančių objektyvumo taisyklių pažeidimų nušviečiant Solsberio įvykius ir karą Sirijoje bei Ukrainoje.

Vienoje laidoje buvo rodoma, kaip buvęs Rusijos federalinės saugumo tarnybos FSB pareigūnas S. Skripalio apnuodijimą pavadino provokacija. Kitoje laidoje visa situacija pristatyta kaip planas, skirtas Rusijai nubausti.

Buvęs dvigubas agentas S. Skripalis, jo duktė Julija ir policijos pareigūnas kovą po apnuodijimo buvo sunkios būklės. Vietos gyventojas Charlie’is Rowley, radęs išmestą, kaip jam atrodė, kvepalų buteliuką, kuriuo buvo užmaskuotas „Novičiok“, įteikė jį savo draugei Dawn Sturgess, trijų vaikų motinai. Nervus paralyžiuojančiai medžiagai patekus tiesiai ant moters riešų, po kurio laiko ji mirė.

Ch. Rowley po apnuodijimo išgyveno, tačiau jam keletą kartų teko grįžti į ligoninę.

Baimė dėl visuomenės saugumo po apnuodijimų smarkiai kirto vietos ekonomikai: keletą mėnesių restoranai ir parduotuvės buvo uždaryti. Lankytojų skaičius dar tik grįžta į įprastas vėžes.

Londono policijos komisarė Cressida Dick sakė, kad saugumo pajėgos niekada nepasiduos, kol nusikaltę Rusijos agentai nesulauks teisingumo.

C. Dick tvirtino, jog tyrimo metu reikia įdėti daugiau pastangų. Tačiau pareigūnams teko pripažinti „žiaurią tiesą“, kad, tuo atveju, jei įtariamieji neatvyks į šalį sąjungininkę, kurioje galėtų būti sučiupti, Jungtinė Karalystė bus bejėgė ir nepasieks, kad šie stotų prieš teismą. Panašiai nutiko ir bandant sučiupti įtariamuosius, atsakingus už Aleksandro Litvinenkos nužudymą.

Didžiosios Britanijos slaptųjų tarnybų gudrybė atsipirko, kai A. Petrovas ir R. Boširovas pasirodė pasaulinės pašaipos sulaukusiame RT interviu.