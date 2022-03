Kovoti į Ukrainą atvyko elitinis Kanados snaiperis

Tarp jų yra ir buvęs 22-ojo karališkojo pulko snaiperis pravarde Wali, praėjusią savaitę pranešė Kvebeko laikraštis „La Presse“. 2015-aisiais Wali Irake kovojo prieš „Islamo valstybę“, o dabar atvyko į Ukrainą, gimtinėje palikęs žmoną ir kūdikį.

Savo tinklaraštyje Wali, su kuriuo „National Post“ nepavyko susisiekti, rašo, kad prisijungė prie kvebekiečių ir britų ir yra pakeliui į frontą.

Former Canadian elite sniper nicknamed "Wali" arrived in Ukraine on Wednesday to fight alongside Ukrainian forces. 🇺🇦#StandWithUkraine️ #UkraineRussiaWar #UkraineRussianWar #UkraineUnderAttaсk #Zelenskiy pic.twitter.com/Zlcof5yQqY