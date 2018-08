JAV Geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, 6,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai buvo užfiksuoti 17 val. 22 min. vietos (14 val. 22 min. Lietuvos) laiku, o jų židinys glūdėjo apytiksliai 19 km gilyje. Stichijos epicentras buvo maždaug už 19 km į šiaurę nuo Golfito uostamiesčio. Nacionalinės krizių komisijos pirmininkas Alexanderas Solis nurodė, kad kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas ir nukrito tam tikrų daiktų, nepadariusių reikšmingos žalos. Pasak jo, ligoninės pranešė, kad kai kurie gyventojai patyrė panikos priepuolių. „Pasidomėjome padėtimi beveik visoje šalyje, ir kol kas nėra jokių pranešimų apie rimtą žalą“, – pareiškė A. Solisas. Tuo tarpu televizijos „Canal 9“ žurnalistė Ellery Quesada pranešė iš Palmar Nortės miestelio, esančio netoli epicentro, kad regione buvo juntami stiprūs požeminiai smūgiai, dėl kurių nuvirto elektros linijos stulpų. Vėliau šią Kosta Rikos dalį krėtė pakartotiniai smūgiai. USGS užfiksavo mažiausiai vieną tokį smūgį, kurio stiprumas siekė 4,6 balo. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti sudaužytų vyno butelių ir kitų daiktų, gulinčių ant Palmar Nortės parduotuvių grindų. Kaimyninėje Panamoje civilinės saugos pareigūnai parašė socialiniame tinkle „Twitter“, kad žemės drebėjimas buvo smarkiai juntamas pasienio provincijose Čiriki ir Bokas del Tore, bet kokios nors materialinės žalos nebuvo aptikta. Panamos žiniasklaida pranešė, kad stichija buvo juntama viename Davido miesto stadione, kur vyko beisbolo jaunimo lygos čempionatas, bet varžybos nebuvo sustabdytos.

